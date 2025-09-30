Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores se despiden al final del partido. José Miguel Baldomero

Covirán Granada

Ramón Díaz promete energía ante el Juventut

El entrenador admite que los dos partidos seguidos condicionaron a su equipo, con más empeño que inspiración frente al UCAM Murcia

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:34

El Covirán fue todo voluntad en la presentación oficial ante su afición. Mucho empeño y ganas de agradar, pero escaso acierto en el día de ... menos inspiración de todas las pruebas realizadas. El equipo que dirige Ramón Díaz cerró la pretemporada con una derrota agridulce frente al UCAM Murcia. Los seguidores nazaríes apreciaron los recursos y valoraron el esfuerzo, por lo que aplaudieron y se marcharon tranquilos, al entender que se trató de un mal día.

