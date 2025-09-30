Ramón Díaz promete energía ante el Juventut

El Covirán fue todo voluntad en la presentación oficial ante su afición. Mucho empeño y ganas de agradar, pero escaso acierto en el día de ... menos inspiración de todas las pruebas realizadas. El equipo que dirige Ramón Díaz cerró la pretemporada con una derrota agridulce frente al UCAM Murcia. Los seguidores nazaríes apreciaron los recursos y valoraron el esfuerzo, por lo que aplaudieron y se marcharon tranquilos, al entender que se trató de un mal día.

Tampoco el entrenador se mostró inquieto al comprender los errores de los suyos, en una cita que se desarrolló con porcentajes muy flojos de tiro y fragilidad en el rebote. Ramón Díaz justificó la imagen, muy por debajo en capacidad que tres días antes frente al Dreamland Gran Canaria, por el cansancio acumulado.

El técnico nazarí llegó a la conclusión de que sus hombres llegarán más frescos al inicio de la Liga Endesa, con la visita del Joventut de Badalona al Palacio, que es lo importante, con un solo partido semanal y no dos como ocurrió en la anterior. De ahí que Kljajic, Speight o Munnings estuvieran por debajo de su nivel habitual. No obstante, Díaz obtuvo lecturas positivas como el rendimiento de los pívots, donde destacó Luka Bozic, que precisamente había pasado desapercibido en los amistosos que precedieron al Memorial de José Enrique de la Cruz y Ángel Vaca.

Ramón Díaz garantiza una mayor respuesta física frente al Joventut, que se pueda traducir en más acierto en los lanzamientos y pueda mantener el listón en intensidad defensiva. Al Covirán le llegará el domingo la hora de la verdad tras seis ensayos, cinco con marcador y tres derrotas y dos triunfos como balance. Buenas sensaciones ante rivales de empaque como Gran Canaria y Unicaja, soltura y solvencia con el Cartagena de Primera FEB y síntomas de limitaciones físicas en partidos que se hacen todavía largos y donde la mecha va de más a menos, como fueron las pruebas con el San Pablo Burgos en Fuenlabrada y el UCAM Murcia en Granada.

Falta de energía

Ramón Díaz comentó que fue un partido en el que «ninguno de los dos equipos estuvo al nivel al que veníamos jugando». «No sabría decir muy bien lo que nos pasó, porque noté al equipo un poco nervioso, especialmente en los primeros cinco minutos. El no haber jugado, quizás, enfrente de nuestra gente hizo que algunos jugadores estuvieran más tensos o más nerviosos de la cuenta, especialmente ocurrió eso. Entiendo que es lo que nos hizo fallar tiros muy cómodos que estábamos metiendo con anterioridad. Y a partir de ahí, no fuimos capaces de anotar con la fluidez que nos gustaría», describió. «En ciertos momentos del partido, también aprecié al equipo un poco cargado a nivel físico. Me imagino que será sobre todo por el partido y el esfuerzo que hicimos el jueves. Y pienso que eso ha sido un poco la tónica contra el UCAM Murcia. Ellos fueron mejores físicamente y dominaron el partido, gracias a su energía en todas las facetas del juego».

Por último, el entrenador nazarí se refirió a la falta de acierto. «Por mucho que intentamos acercarnos en el marcador, así como cambiar las defensas, en ningún momento tuvimos la oportunidad de llevarnos al partido».