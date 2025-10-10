El Rally de Granada es «una gran realidad», afirma Arturo Pleguezuelos

Víctor M. Romero Viernes, 10 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Rally de Granada «está consolidado» como «una gran realidad», afirma Arturo Pleguezuelos, que lleva toda la parcela técnica de la organización de la prestigiosa carrera granadina y que es artífice de su existencia, en comunión e idéntico porcentaje de implicación que el empresario Juan de Dios Gómez, que asume las funciones de la parcela administrativa, económica y burocrática.

La exhibición urbana de este viernes es el pistoletazo de salida a la famosa prueba granadina, evento que pasa a la zona del Parque de las Ciencias, junto a los túneles del helicóptero de Camino de Ronda, en lugar del Palacio de Congresos, donde se celebró en 2024. El sábado será la competición pura y dura en la provincia.

La prueba ha crecido mucho, pero está muy lejos todavía de los 1,5 millones de euros necesarios para entrar en el calendario europeo. La «solidez y estabilidad la tenemos desde el inicio de la nueva etapa, la carrera empezó en 1986, hubo dos ediciones y luego desapareció hasta el 94 con otras dos, se celebraron en los ochenta y con promotores distintos, que no eran de la ciudad. En la actualidad somos granadinos los que hemos impulsado al rally, en los cinco últimos años seguidos, porque a Juan de Dios, a los de aquí, parece que nos duele más si se suspende, y solo faltamos a la cita el año de la pandemia por razones obvias», apunta Arturo Pleguezuelos. A los organizadores de casa no les importó «ser arriesgados».

«El primer año –continúa– el presupuesto fue bajo, muy poco, había más ideas que dinero, aunque demostramos que podíamos hacer un buen espectáculo, que agrada a aficionados, instituciones y patrocinadores. Como todavía puede acoger más ingresos, no cesar en su crecimiento, aunque en ese caso, también se producen más gastos, al ser grande y mayor el evento deportivo. El actual ya cuenta con calidad internacional suficiente, con pilotos inscritos de categoría europea y mundial. La diferencia es abismal a las primeras ediciones, creció un 300%, el presupuesto se ha triplicado, es lo mínimo que se necesita, pero siempre pusimos más corazón que otra cosa, para conseguir un escaparate reconocido, muy bueno en difusión, con el rally actual y lo que conlleva nos liamos la manta a la cabeza, para ser valientes y arriesgados, por lo que gastamos ahora más y cada edición genera un pequeño déficit, eso sin contabilizar el esfuerzo humano, la entrega física, la de las personas de forma desinteresada, porque, por ejemplo, contamos con 150 voluntarios, un personal que hace viable al rally, en activo desde el pasado martes, porque hay mucha tarea en preparas trazados, recorridos, ir por los caminos de los municipios...».

Pleguezuelos abunda en que «recuperamos a principio de año esas ligeras pérdidas, porque las ayudas llegan después y hay que adelantar dinero para las infraestructuras y logística, cuesta cuadrar mucho un evento deportivo así, que posee variadas y pequeñas estructuras que hay que coordinar muy bien, para que todo vaya consecutivo, encadenado y enlazado, con muchos aspectos de verificación, porque todo va reglamentado, hay que encajar los horarios desde el miércoles y que todo ruede y funcione con orden, en tiempo y forma».

La aportación institucional al presupuesto del Rally de Granada se cifra en el 30%, mientras que el otro 70% sale de la iniciativa privada, además de que, al ser campeonato nacional, dispone del apoyo de la Federación Española de Automovilismo, que ayuda con una subvención de fomento del 5% en este caso, filtrada a través del Consejo Superior de Deportes.

La élite mundial

El logro es que el rally cuenta con la elite, participantes y pilotos que son primeras espadas a nivel internacional, «para así satisfacer al público. Quisimos hacerlo diferente al resto de España, nos dimos cuenta rápidamente de que había que innovar, por eso miramos por el elenco internacional y conseguimos traer a gente de fuera, pero que además son pilotos oficiales y campeones del mundo en algún momento. Y sin que faltara Nani Roma, Laila Sanz, los de aquí. También otros famosos, como actores, repite el de la 'Casa de Papel' o este año la 'influencer' de Almuñécar que también corre. Juan de Dios (Gómez) tiene buena mano en todo esto».

Arturo, asimismo, destaca el papel solidario del rally y de ayuda a diversas asociaciones, como arropar a los colegios, donde «hemos llevado aparatos de aire acondicionado, pantalla táctil para los alumnos, dándole visibilidad en la sociedad, con beneficio y al ser solidarios, para intentar darle a los niños eventos que les sacan de sus rutinas, acercarle los coches, ellos agradecen mucho tal entretenimiento, colaboramos porque entendemos que es una necesidad que se produzcan estas donaciones, para poder crear felicidad y sonrisas cuando acuden a los podios y ven subir a los pilotos, nos llena observar así a los chavales, es muy gratificante para nosotros».

La exhibición urbana del viernes en el Palacio de Congresos fue un éxito en 2024. «Esperamos que se repita el espectáculo, hubo más de 40.000 personas según la Policía Local con el gancho de Thierry Neuville, campeón del mundo con el mismo coche oficial semanas después. La respuesta de Granada fue tremenda, por eso, pensando en la seguridad y la afluencia de público, hemos traslado el evento a la rotonda del Parque de las Ciencias, junto al helicóptero del Camino de Ronda».

Tramos de 100 kilómetros

La edición de 2025 del Rally de Granada, la undécima, discurre este sábado por la provincia granadina para implicar a muchos municipios, 100 kilómetros cronometrados por superficie de tierra, lo que obliga, según Arturo Pleguezuelos, «a buscar caminos del cinturón no muy lejanos, no podemos ir por cuestiones técnicas a Motril o la Puebla de Don Fadrique, hay pueblos que nos acogieron bien, en otros cuesta más trabajillo el implicarlos, pero la mayoría responde muy bien».

El recorrido de 2025 «cambia un poco por la zona de Ventas de Huelma y Escúzar, también volvemos a Iznalloz, donde estuvimos hace años. La Diputación se porta de maravilla con nosotros, además del tirón de estar presentes en el centro de Granada, lo que potencia el turismo y supone un altavoz internacional muy importante».

El organizador agrega que «la novedad está ahí en el recorrido de la provincia, la vuelta de Iznalloz, donde estuvimos en 2019, también el regreso a Guadahortuna, que fue parada en 2021, así como Moclín».

El Rally de Granada arranca este viernes en el Humilladero a las 20 horas y terminará este sábado, con la entrega de premios en el mismo lugar a las 22 horas. Se retransmite en TG7 y 'streming' en directo, seguido en Sudamérica, Uruguay y Finlandia por la presencia de pilotos de esos países. Incluirlo en el calendario europeo, Pleguezuelos lo ve «complicado», al tener que multiplicar por cinco un presupuesto ya triplicado, lo que significaría millón y medio de euros, como el Rally de Sierra Morena.