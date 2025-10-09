El Rally Ciudad de Granada, en marcha

El undécimo Rally Ciudad de Granada está ya en marcha. La presentación de este jueves en la plaza de Birrambla da lugar esta tarde a ... la verificación de los vehículos y mañana viernes a la exhibición urbana, que cambia el Palacio de Congresos de 2024 por la zona del Parque de las Ciencias, con paso por los túneles del helicóptero de Camino de Ronda. El sábado le tocará el turno a la competición con los tramos cronometrados por la provincia granadina, hasta la entrega de premios a las 22 horas en la plaza del Humilladero.

La Real Federación Española de Automovilismo organizó desde el año 1983 hasta el 2020 el Campeonato de España de Rallyes de Tierra (CERT). El Campeonato nació de la mano del Real Automóvil Club de España, que organizó prácticamente todas las pruebas del mismo. El RACE es un club de automovilismo fundado en el año 1903 para fomentar el uso del automóvil y ayudar a los conductores.

Entre sus logros están el haber organizado el Primer Salón Internacional del Automóvil en Barcelona en el año 1919. El Race fue premiado con la Copa Stadium en 1966, con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Seguridad Vial en 1982 y es propietario del Circuito del Jarama. Desde el año 2021 el campeonato pasó a denominarse como Copa de España de Rallyes de Tierra, oficialmente CERT-Rallycar, organizada también por la Real Federación Española de Automovilismo.

Bajo la organización del Real Automóvil Club de España se disputaron las dos primeras ediciones del Rally de Tierra Ciudad de Granada, en los años 1986 (06-09-86) y 1987 (04-07-87), con triunfo en ambas ocasiones de Juan Carlos Oñoro, uno de los grandes de los años 80. En 1986 el piloto madrileño ganó 3 de las 7 pruebas (Lugo, Cantabria y Granada) y se proclamó campeón de España, con Juanjo Lacalle como copiloto a bordo de un Opel Manta 400. Ese año, su cuñado Carlos Sáinz, terminó séptimo del campeonato.

Un año más tarde de nuevo Oñoro ganó el título nacional tras imponerse en cuatro de las ocho pruebas (Lugo, Granada, Cantabria y Gironella) con Manuel Ortiz Tallo como copiloto a los mandos de un Lancia Delta S4. Finalizada la prueba hubo que esperar 17 años para ver la siguiente edición del rally granadino.

Juan Carlos Oñoro fue uno de los grandes pilotos españoles de los años 80. Comenzó como copiloto. En esta faceta llegó a Renault con coche oficial pilotado por Lucas Sáinz, conocido como 'El Púas', por ser uno de los fundadores y guitarrista del grupo Los Pekenikes. Con un Renault Alpine ganaron el Campeonato de España de Rallyes en 1971. Más tarde pasó al volante comenzando en la Copa TS, hasta llegar al Desafío Simca que ganó. Más tarde pasó a circuitos siendo campeón de España de Turismos. Oñoro se casó con Carmen, hermana de Carlos Sáinz, que junto con su hermano Antonio, tuvieron en su cuñado un buen maestro para aprender sus primeras lecciones en notas y trazadas. 'Charlin' como era conocido volvió a ganar el CERT del año siguiente. Poco después se retiró para centrarse en su profesión de arquitecto.

El III Rally Ciudad de Granada se disputó el 25 de septiembre de 2004, siendo la sexta prueba de ocho del Campeonato de España de Rallyes de Tierra. La victoria correspondió al vasco Javier Eizaguirre con Eneko Gómez de copiloto en su Mitsubishi Evo VIII. Fue la única victoria que lograron en el campeonato que ganó el canario Flavio Alonso. Hubo que esperar al 2006 para que los granadinos disfrutaran de la cuarta edición del rally. En esta ocasión la victoria correspondió al gallego Amador Vidal con Miguel Gómez como acompañante a los mandos de un Mitsubishi Evo VIII. El triunfo del campeonato nacional fue para el madrileño Alexander Villanueva. A partir de ahí el Rally se ha disputado año tras año, salvo el 2020 que fue cancelado por la pandemia.

En el IV Rally Ciudad de Granada celebrado el 23 de abril de 2006, con triunfo del gallego Amador Vidal, que junto a su copiloto Francisco Lema ganaron cinco tramos cronometrados. Fueron de menos a más y se situaron como líderes de la prueba en el cuarto tramo. En ese rally participó Alex Crivillé, que tras dejar las motos, corrió rallyes de tierra. En Granada fue cuarto.

El V Rally Ciudad de Granada se celebró el 3 de noviembre de 2018, en el que se impuso Xevi Pons, que ganó en tierras granadinas, proclamándose campeón nacional del certamen tras imponerse en seis de las ocho pruebas del campeonato, con Rodrigo Sanjuan como copiloto compitiendo con un Skoda Fabia R5. Con esa victoria cimentó su cuarto triunfo en el nacional de rallyes de tierra.

El 19 de octubre de 2019 tuvo lugar una nueva edición del rally, la sexta, en la que se impuso el francés Sebastián Loeb, que llegó a Granada con nueve títulos de campeón del mundo de rallyes a sus espaldas. La segunda plaza fue para Xevi Pons-Rodrigo Sanjuan, con su Skoda Fabia R5, con el que lograron ser los primeros del CERT en las siete pruebas disputadas. Loeb marcó el mejor tiempo en todos los tramos disputados.

Tras el parón por la pandemia la competición pasó a denominarse Copa de España de Rallyes de Tierra. En 2021 ganó la pareja canaria Juan Carlos Quintana-Yerai Múgica con un Skoda Fabia R5, en una prueba que tuvo lugar el día 3 de septiembre. En 2022 el triunfo fue para Nani Roma, formando pareja con Alex Haro con un Volkswagen Polo GTI R5. El piloto catalán presenta en su palmarés dos victorias en el Dakar, una en motos y otra en coches. Nani Roma es uno de los tres pilotos que en la historia del Dakar han logrado la victoria tanto en motos como en coches, junto a Hubert Auriol y Stephane Peterhansel. En Granada reapareció tras superar un cáncer.

En 2023 se impuso el finlandés Mikko Heikkila con su copiloto Samu Vaaleri, recuperándose de lo ocurrido el año anterior, en el que una avería les privó del triunfo final, cuando lo acariciaban con los dedos. El campeón finlandés realizó una actuación extraordinaria, dominando de principio a fin una prueba, en la que consiguió el mejor tiempo en siete de los ocho tramos disputados (el otro fue para Veiby). Heikkila y Vaaleri fueron el primer dueto internacional que se impone en una prueba de la CERT Rallycar. Sólo una penalización de 10 segundos en el tramo A1 le bajaron al segundo puesto de la general provisional. La joven promesa española, Gil Membrado participó por primera vez en el rally granadino.

En 2024 el mejor tiempo lo marcó el belga Thyerri Neville, que llegó a Granada como líder del mundial, algo que logró unas semanas después, pero no ganó el rally por no poder presentarse en el control final (tuvo que viajar directamente para tomar un avión que lo llevara a la siguiente prueba del mundial). Por tanto la victoria final correspondió a Mikko Heikkilä. La gran sorpresa fue un joven de 16 años, Gil Membrado, que siempre estuvo entre los mejores, finalizando sexto. Gil Membrado este 2025 se ha proclamado, a falta de la prueba de Granada como ganador de la Copa de España de Rallyes de Tierra.