El Rally Ciudad de Granada, en marcha

La presentación de la undécima edición dará lugar mañana a la exhibición urbana y el sábado la prueba

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:41

El undécimo Rally Ciudad de Granada está ya en marcha. La presentación de este jueves en la plaza de Birrambla da lugar esta tarde a ... la verificación de los vehículos y mañana viernes a la exhibición urbana, que cambia el Palacio de Congresos de 2024 por la zona del Parque de las Ciencias, con paso por los túneles del helicóptero de Camino de Ronda. El sábado le tocará el turno a la competición con los tramos cronometrados por la provincia granadina, hasta la entrega de premios a las 22 horas en la plaza del Humilladero.

