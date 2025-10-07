Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada

José Ignacio Cejudo Granada Martes, 7 de octubre 2025, 17:22 Comenta Compartir

El fútbol base granadino llora la pérdida de Rafael Morales, quien fuese vicepresidente de la federación granadina durante la presidencia de Miguel Prieto y fundador del Cúllar Vega en su pueblo. Incondicional de las categorías inferiores del balompié provincial, estuvo muy implicado como ojeador para las distintas selecciones y siempre se desvivió para que a ningún equipo les faltase equipaciones ni patrocinios que buscaba hasta debajo de las piedras. Falleció a los 75 años tras pelear con una enfermedad durante los últimos.

Rafael Morales descubrió el fútbol en Cúllar Vega y antes de hacerse directivo ejerció también como entrenador, artífice de un ascenso incluso al frente del equipo de su pueblo de Preferente a la antigua Andaluza hace 30 años aunque no pudiera materializarse por los requisitos económicos. Dirigió desde infantiles a sénior ya, como aficionados, pasando también por otros clubes como el Granada o el Gabia. También fundó la peña 'Amigos del Arte' en el Zaidín.

Quienes más querían a Rafael Morales le recuerdan «alto y fuerte, llano y afable, y un entusiasta total del fútbol». «Muchas veces teníamos que controlarle esa pasión, sobre todo por el Cúllar. No se perdía nada, aunque a veces llegara con los partidos empezados por sus demás quehaceres. No se perdía nada, dejando de lado el trabajo incluso. Le gustaba ver hasta los entrenamientos para luego hablar sobre los jugadores que más le gustaban», comparte su hijo Miguel Ángel, que siguió su camino en el fútbol al igual que su hermano Israel enrolándose en el club del pueblo y en la Federación también, mientras que otro, Rafael, heredó la cristalería.

«El fútbol era su bandera, su vida entera, y fue uno de los pilares de la presidencia de mi padre junto a Paco Gómez, su otro vicepresidente», esgrime Miguel Prieto júnior. «Le recuerdo disfrutando del mundillo de las selecciones de por entonces, como cuando empezaron los campeonatos andaluces de alevines en la Ciudad Deportiva de Armilla antes de que se los llevaran a Almuñécar. Allí vimos a Sergio Ramos, por ejemplo», rememora. El jugador favorito de Rafael Morales ya en sus últimos años, sin embargo, era su nieto Rafilla.

