Podio de la anterior edición de la Vuelta a Andalucía femenina. Ideal
Ciclismo

La quinta Titán Desiertos de Galera se disputará el 7 de septiembre

La próxima Vuelta a Andalucía femenina se reduce a una sola jornada en octubre

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:40

La organización presenta una nueva edición de la prueba Titán Desiertos Galera, en concreto la quinta edición, que se disputará el próximo 7 de septiembre y donde los participantes tendrán la oportunidad de pedalear por el desierto blanco del Geoparque de Granada, y de disfrutar de una experiencia cultural y gastronómica, así como de un fin de semana de puro MTB.

Esta carrera de bicicleta de montaña cuenta, además, con el aliciente de otra nueva edición de Titán Desiertos Crono Nocturna, una contrarreloj que está limitada a 200 plazas, en un trazado urbano de singulares características, que servirá para que los diez primeros clasificados formen cajón para afrontar la Maratón del día siguiente. Serán cinco kilómetros explosivos y exigentes, dominados por pendientes, en un callejeo sinuoso y a la vez espectacular.

Vuelta a Andalucía femenina

La organización de la Vuelta Ciclista Andalucía Élite Women anuncia que la edición de 2025 se celebrará finalmente en formato de una única jornada, será el sábado 11 de octubre.

La decisión, tomada tras un exhaustivo análisis de la situación actual, responde a la insuficiencia de recursos económicos que, en este momento, impide garantizar el desarrollo de la competición en su formato habitual de varias etapas.

«Ha sido una decisión difícil pero necesaria», explica la dirección de la prueba. «Nos hemos visto obligados a adaptarnos a las circunstancias actuales sin renunciar a los valores que definen nuestra carrera: la calidad organizativa, la seguridad de las participantes y el respeto absoluto por la dignidad del ciclismo femenino profesional».

