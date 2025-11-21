Prueba de fuego para el Ciudad de Granada en su visita al BM Carboneras

Prueba de fuego para el Balonmano Ciudad de Granada, que viaja para enfrentarse a BM Carboneras este sábado a partir de las 17.00 horas. ... Los locales ocupan la tercera posición en la tabla clasificatoria con dos victorias, dos empates y una derrota. Los granadinos, segundos con tres victorias y un empate. Un punto les separa, aunque los de Óscar Valero han disputado un partido menos.

Los carboneros son un equipo asentado en la categoría, duro en defensa y cuenta en sus filas con el máximo goleador de la categoría, Antonio Espada, con un promedio de 10 goles por partido.

Los nazaríes, pese a no conocer la derrota, no esta dando una buena imagen en los últimos partidos. Valero tiene a su disposición a toda su plantilla.

El Femenino, por su parte, no jugara este fin de semana al ser jornada de descanso.