Un lanzamiento a meta. R. I.

Balonmano

Prueba de fuego para el Ciudad de Granada en su visita al BM Carboneras

Será este sábado a partir de las 17.00 horas

R. I.

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:39

Prueba de fuego para el Balonmano Ciudad de Granada, que viaja para enfrentarse a BM Carboneras este sábado a partir de las 17.00 horas. ... Los locales ocupan la tercera posición en la tabla clasificatoria con dos victorias, dos empates y una derrota. Los granadinos, segundos con tres victorias y un empate. Un punto les separa, aunque los de Óscar Valero han disputado un partido menos.

