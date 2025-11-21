Prueba de fuego para el Ciudad de Granada en su visita al BM Carboneras

BalonmanoPrueba de fuego para el Ciudad de Granada en su visita al BM Carboneras
Será este sábado a partir de las 17.00 horas
R. I.
Granada
Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:39
Prueba de fuego para el Balonmano Ciudad de Granada, que viaja para enfrentarse a BM Carboneras este sábado a partir de las 17.00 horas. ... Los locales ocupan la tercera posición en la tabla clasificatoria con dos victorias, dos empates y una derrota. Los granadinos, segundos con tres victorias y un empate. Un punto les separa, aunque los de Óscar Valero han disputado un partido menos.
Los carboneros son un equipo asentado en la categoría, duro en defensa y cuenta en sus filas con el máximo goleador de la categoría, Antonio Espada, con un promedio de 10 goles por partido.
Los nazaríes, pese a no conocer la derrota, no esta dando una buena imagen en los últimos partidos. Valero tiene a su disposición a toda su plantilla.
El Femenino, por su parte, no jugara este fin de semana al ser jornada de descanso.
