El Provincial de XCO se volverá a poner en marcha en Albolote

Albolote acogerá el domingo 14 una nueva cita del Circuito Provincial BTT Rally Diputación de Granada 2025. Esta prueba, que se celebrará sobre un atractivo trazado en el entorno del Torreón de Albolote, está organizada por el C.C. Premium MG y reunirá a bikers de todas las edades y niveles para disfrutar de la modalidad olímpica del BTT.

A partir de las 9.30 comenzará la acción de este Rally Torreón de Albolote sobre un circuito de 5 kilómetros para las categorías a partir de cadete, mientras que las categorías de escuelas tendrán recorridos adaptados a su nivel: 880 metros para promesas y principiantes, y 2 kilómetros para alevines e infantiles. El número de vueltas por categoría será determinado por el jurado técnico conforme a la normativa del circuito.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el jueves 11 de septiembre a las 23.59 a través de este formulario web. El precio es de 5€ para federados y 17€ para corredores con licencia de un día. Para las escuelas, el coste es de 3€ para federados y 9€ para no federados.

