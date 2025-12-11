Las prodigiosas pupilas sub 18 de Jesús Montiel en Granada

Tres prodigiosas atletas sub 18 del grupo que dirige Jesús Montiel en Granada permitieron al Valencia ganar el Campeonato de España de campo a través ... por clubes en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca (Burgos). La granadina Elena Torres y sus compañeras gaditanas Amanda Román y Lucía Rodríguez figuraron entre las cuatro mejores representantes de su equipo, con la malagueña Candela Blázquez como la segunda al acabar séptima en la clasificación general.

Román fue quinta; Rodríguez, novena; y Torres, vigesimosegunda. Las tres integran el proyecto CEEDA (Centros Educativos Excelencia Deportiva Andalucía) para conciliar la vida deportiva y académica de la Junta en Granada. Una vez obtenida la beca de alto rendimiento, Montiel y sus pupilas trabajan por el Mundial y el Europeo de clubes para la categoría.

En la carrera de la categoría absoluta acabó decimoséptimo Ignacio Fontes, con una marca de 20 minutos y 37 segundos a 32 segundos del keniano Mathew Kipchumba Kipsang. Otro granadino, Carlos García, contribuyó a la victoria sub 16 del Unicaja como su tercer mejor corredor al acabar 67º en la clasificación general; y Reda El Mouaziz fue el segundo del Nerja como undécimo para su medalla de plata sub 23 tras Unión Guadalajara.