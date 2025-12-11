Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jesús Montiel, con sus atletas. R. I.

Atletismo

Las prodigiosas pupilas sub 18 de Jesús Montiel en Granada

Elena Torres y sus compañeras gaditanas Amanda Román y Lucía Rodríguez ganan el Campeonato de España de cross sub 20 con el Valencia

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:00

Comenta

Tres prodigiosas atletas sub 18 del grupo que dirige Jesús Montiel en Granada permitieron al Valencia ganar el Campeonato de España de campo a través ... por clubes en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca (Burgos). La granadina Elena Torres y sus compañeras gaditanas Amanda Román y Lucía Rodríguez figuraron entre las cuatro mejores representantes de su equipo, con la malagueña Candela Blázquez como la segunda al acabar séptima en la clasificación general.

