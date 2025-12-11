Las prodigiosas pupilas sub 18 de Jesús Montiel en Granada

AtletismoLas prodigiosas pupilas sub 18 de Jesús Montiel en Granada
Elena Torres y sus compañeras gaditanas Amanda Román y Lucía Rodríguez ganan el Campeonato de España de cross sub 20 con el Valencia
Granada
Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:00
Tres prodigiosas atletas sub 18 del grupo que dirige Jesús Montiel en Granada permitieron al Valencia ganar el Campeonato de España de campo a través ... por clubes en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca (Burgos). La granadina Elena Torres y sus compañeras gaditanas Amanda Román y Lucía Rodríguez figuraron entre las cuatro mejores representantes de su equipo, con la malagueña Candela Blázquez como la segunda al acabar séptima en la clasificación general.
Román fue quinta; Rodríguez, novena; y Torres, vigesimosegunda. Las tres integran el proyecto CEEDA (Centros Educativos Excelencia Deportiva Andalucía) para conciliar la vida deportiva y académica de la Junta en Granada. Una vez obtenida la beca de alto rendimiento, Montiel y sus pupilas trabajan por el Mundial y el Europeo de clubes para la categoría.
En la carrera de la categoría absoluta acabó decimoséptimo Ignacio Fontes, con una marca de 20 minutos y 37 segundos a 32 segundos del keniano Mathew Kipchumba Kipsang. Otro granadino, Carlos García, contribuyó a la victoria sub 16 del Unicaja como su tercer mejor corredor al acabar 67º en la clasificación general; y Reda El Mouaziz fue el segundo del Nerja como undécimo para su medalla de plata sub 23 tras Unión Guadalajara.
