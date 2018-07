Deporte adapatado «Quienes practican ciclismo adaptado son los más felices del mundo» En 2014 y después de nueve años de operaciones, decidió amputarse una pierna. Hoy, este barcelonés 'bautizado' en las carreteras de la Vega granadina lucha por ser el campeón de la Copa de España CÉSAR GUISADO GRANADA Miércoles, 18 julio 2018, 02:07

Monta una Scott roja, de la que «por norma general, no me apeo». Aunque nació Barcelona, este catalán de la Plaza España cogió a la primera el acento granadino y sus automatismos como el de la 'malafollá', que no esconde dice «el carácter alegre y abierto del 'granaíno'». José Manuel Dosdad aterrizó a los pies de la Alhambra hace once años y hoy lucha por el jersey de la Copa de España. Vino a Granada sólo para operarse, pero acabó instalándose en su Vega porque, cuenta, tenía una deuda que saldar con la ciudad.

Su historia, o esta parte de la nueva vida de 'Patuky', como lo conocen ahora los amigos del pelotón, comenzó en la Ciudad Condal, allá por 2005. çSufrió un accidente de moto del que salió más o menos entero, con una fractura de tibia y peroné. Se sometió a una operación a priori rutinaria pero fue así como empezaron parte de los problemas que lo tendrían casi diez años sin poder levantarse de una cama. Contrajo una infección ósea, una osteomielitis. Los médicos le dijeron que fue durante el accidente, pero algo le dice a José Manuel que aquello sucedió en el quirófano.

Sea como fuera, aquella nueva situación lo trajo a Granada, a la Unidad de Infecciosos de Traumatología. Llegó, se operó y a los dos años la infección se volvió a reproducir. Volvió a entrar en el quirófano, pero el proceso se repetía un año tras otro, hasta que en 2014, y después de pasar siete veces por la sala de operaciones, decidió él mismo que debían de amputarle la pierna «porque después de cada intervención, tenía que estar seis meses sin poder andar y vi que no tenía vida», explica.

Libertad de dos ruedas

A partir de aquí, Dosdad apretó ese botón que dicen que todos tenemos en la cabeza y solemos encontrar cuando la vida pone nuestras capacidades al límite. «La cuestión es preguntarte, '¿qué quieres hacer?'. Yo elegí la bicicleta porque te da libertad, ves que cada día puedes un poco más, así que ¿por qué no lo iba a intentar? Intentarlo al menos, es algo a lo que nunca te puedes negar», asevera.

Así, este nuevo granadino se bautizó en las carreteras de la Vega con la bicicleta de montaña más básica que encontró. «Un día, mi amigo Antonio García Lara me dejó su bici de carretera, la probé y comprobé que podía seguir progresando. En el ciclismo somos una comunidad, sé que mis compañeros en el pelotón confían en lo que puedo hacer y a mí se me hace divertido salir con la gente que está por encima de mi nivel», expresa.

Poco a poco, José Manuel Dosdad empezó a competir en pruebas cicloturistas y en carreras populares. En una de estas conoció a David Alcaraz, quien ha sido campeón de Andalucía de ciclismo adaptado. Él lo animó a iniciarse en la competición y, de la mano del preparador Juan Manuel Pérez, ha conseguido subir los escalones necesarios para luchar por las pruebas más exigentes del circuito nacional.

Tanto que hoy es el actual segundo clasificado de la Copa de España después de las seis primeras carreras, teniendo que afrontar a partir de septiembre las últimas cinco del calendario, que lo llevarán a Málaga, a Murcia en dos ocasiones, Valladolid y a Badajoz para buscar ser el campeón a final de año. En el Campeonato de España hizo el séptimo mejor tiempo en la crono del primer día, pero al siguiente pinchó en la prueba en ruta, por lo que no pudo terminar la carrera que se disputaba en Burgos. No obstante, a este vegueño le sirvió para darse cuenta que en su primera experiencia, había estado al nivel de los más fuertes, «así que aquello me animó mucho», afirma.

Sensaciones en las piernas

El ciclismo es un cincuenta por ciento mentalidad y las piernas se alimentan de sensaciones. En La Indomable de Las Alpujarras tomó la salida junto a dos mil quinientos corredores, «todos con sus dos piernas», y Dosdad llegó el doscientos, con una prótesis en su izquierda. «Eso te dice que, pese a todo, estás por encima de la media», reconoce.

El pasado fin de semana viajó a Valencia, donde se acabó jugando el Gran Premio al sprint, siendo el tercero, a décimas del oro. Ahora, después de un pequeño y merecido descanso, comenzará a preparar la próxima temporada con el impulso que acaba de recibir del Ayuntamiento de Vegas del Genil, que lo patrocinará económicamente, uniéndose así al gran equipo que ya forma junto al Bull Bikes y a la Ortopedia Gran Capitán, impulsores de su corta pero intensa, de momento, carrera deportiva.

«Creo que las personas que practican ciclismo adaptado son las más felices del mundo porque quienes tenemos una discapacidad funcionamos con un chip diferente. Estamos sobreprotegidos para funcionar solos. Nos hacemos más fuertes». José Manuel Dosdad, que decidió él mismo amputarse una pierna para seguir exprimiendo la vida a través de su bicicleta, lanza un mensaje a quienes estén pasando ahora por una situación parecida a la que afrontó. «Inténtalo. Vente a una carrera y verás cómo personas que están mucho peor que tú, consiguen superarse. La vida no se acaba después de un accidente, hemos aprendido a evolucionar con lo que tenemos», rubrica.