El portero Germán Román regresa al Sima Granada FS

Germán Román volverá a vestir la camiseta del Sima Granada FS. El guardameta de Puebla de Don Fadrique, que formó parte del principal club de fútbol sala de la provincia hasta 2021, regresa a su ciudad cuatro años después, tras haber sido una pieza clave en la Unión África Ceutí de Segunda División.

En la escuadra de la ciudad autónoma, Germán ha disputado más de un centenar de partidos, erigiéndose como uno de los grandes porteros de Segunda. En la temporada 2023/2024, el equipo ceutí llegó incluso a disputar los playoffs de ascenso a Primera División, cayendo en semifinales ante el Burela; cuadro que, a la postre, materializó la subida de categoría ganando al UMA Antequera en la final.

En la temporada 2024/2025, Germán Román mantuvo su protagonismo, aunque fue insuficiente para evitar el descenso deportivo de la Unión África Ceutí, finalmente repescada tras la desaparición del Real Betis Futsal. Fue la poca pólvora en ataque, siendo el equipo menos goleador de la categoría con solo 80 tantos, la circunstancia que condenó a los africanos a pesar del buen hacer del nuevo portero del Sima.

De esta forma, el cuadro de Nano Calvache apuntala su portería con esta incorporación, que se suma a la de Víctor Amaro, ala de 23 años que también regresa a la escuadra nazarí tras su paso por el Montevive-Alhendín de Tercera División y la Coineña y el filial del Córdoba Patrimonio en Segunda División B en las dos últimas temporadas.

