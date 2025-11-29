Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un jugador del Sima Granada conduce un balón durante un partido anterior. PRENSA GRFS
El Sima de fútbol sala muere en la orilla en su complicada visita a Melilla

El conjunto dirigido por Nano Calvache vio cómo le remontaban dos goles en los últimos cuatro minutos del partido (6-5)

R. I.

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

El Sima de fútbol sala murió en la orilla durante su complicada visita al Nueva Era Melilla. El conjunto dirigido por Nano Calvache vio cómo ... le remontaban dos goles en los últimos cuatro minutos del partido (6-5). Los dos equipos querían reencontrarse con la victoria y, aunque la clasificación lo negara, son dos rivales directos para conseguir la permanencia.



