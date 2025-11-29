El Sima de fútbol sala muere en la orilla en su complicada visita a Melilla

El Sima de fútbol sala murió en la orilla durante su complicada visita al Nueva Era Melilla. El conjunto dirigido por Nano Calvache vio cómo ... le remontaban dos goles en los últimos cuatro minutos del partido (6-5). Los dos equipos querían reencontrarse con la victoria y, aunque la clasificación lo negara, son dos rivales directos para conseguir la permanencia.

El encuentro comenzó muy bien para los intereses de los granadinos, con un gol de José Caler en el segundo minuto del partido y otro de Kiko Lara en el 8' para poner tierra de por medio. Sin embargo, en solo dos minutos, en el 9' y en el 10', anotaron Sergio León y Pablo Avellaneda para volver a poner el empate en el marcador.

Pablo Avellaneda culminó la remontada del conjunto melillense, anotando el 3-2 en el minuto 17, mientras que Pablo Jesús puso el 3-3 a favor del Sima para que el encuentro se fuese con 3-3 en el luminoso al túnel de vestuarios.

Ya en la segunda mitad, los equipos no vieron puerta hasta el minuto 28, cuando Víctor Amaro se encargó de poner el 3-4 a favor de los rojiblancos. En el 35', por su parte, David Román anotó el 3-5. Sin embargo, un minuto después, Kiko Mariscal puso el 4-5 para apretar la recta final del encuentro.

A falta de tres minutos para el final, Moha anotó el gol del empate a favor del Nueva Era Melilla. Un Moha que seguiría de dulce, ya que, con su doblete particular, se encargó de cerrar la remontada. Así, el Sima, que lo dio todo, murió en la orilla en Melilla, una de las salidas más complicadas de la temporada.

Aún quintos

Con la derrota de ElPozo Ciudad de Murcia B, el Sima se mantiene en la quinta posición de la tabla empatado a puntos con el Cádiz Virgili A, que juega este domingo. El próximo reto del equipo dirigido por Nano Calveche será un derbi andaluz contra el Malacitano Futsal, que se disputará el miércoles 3 de diciembre a las 20.45 horas. Por su parte, el conjunto melillense visitará al Bujalance FS.

El Fundación UAPO Granada FS Femenino, por su parte, recibe al Martos FS Jaén Paraíso Interior en un derbi andaluz de alto voltaje. El encuentro se disputa este domingo a partir de las 12.00 horas en el Pabellón Municipal Núñez Blanca.