María Pérez atiende a varios niños tras descubrirse la placa conmemorativa con la nueva denominación del polideportivo. Pepe Marín

Reconocimiento a la campeona

El polideportivo de Bola de Oro luce ya el nombre de María Pérez

La ciudad dedica la instalación a la atleta en reconocimiento a sus éxitos deportivos y a sus valores

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:15

El complejo deportivo de Bola de Oro luce ya el nombre de María Pérez. La marchadora granadina, bicampeona del mundo otra vez en Tokio (Japón) ... tras haberlo sido ya en Budapest (Hungría) dos años atrás, inauguró la nueva denominación de la instalación deportiva en reconocimiento a sus éxitos deportivos y a sus valores de la mano de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Entre ambos, y con representación de todos los grupos municipales, descubrieron la placa conmemorativa que ahora adorna el pabellón. Al acto asistieron también amigos íntimos de María Pérez, vecinos del barrio y miembros de varios clubes deportivos de la provincia.

