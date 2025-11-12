El polideportivo de Bola de Oro luce ya el nombre de María Pérez

El complejo deportivo de Bola de Oro luce ya el nombre de María Pérez. La marchadora granadina, bicampeona del mundo otra vez en Tokio (Japón) ... tras haberlo sido ya en Budapest (Hungría) dos años atrás, inauguró la nueva denominación de la instalación deportiva en reconocimiento a sus éxitos deportivos y a sus valores de la mano de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Entre ambos, y con representación de todos los grupos municipales, descubrieron la placa conmemorativa que ahora adorna el pabellón. Al acto asistieron también amigos íntimos de María Pérez, vecinos del barrio y miembros de varios clubes deportivos de la provincia.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada y portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, procedió a la lectura del acta con la aprobación por unanimidad de la comisión de honores y distinciones municipal para el nombramiento del nuevo polideportivo María Pérez. «Es necesario hacer valer su figura para el recuerdo de las próximas generaciones de granadinos como ejemplo también ante las adversidades», remarcó, a falta aún de ratificación en el próximo pleno ordinario. A continuación, la alcaldesa Marifrán Carazo se congratuló por el acuerdo entre todos los grupos simbolizado en un acto «entrañable y sencillo a la vez».

«Reconocemos nuestra admiración por una mujer excepcional desde el orgullo por ser embajadora de nuestra ciudad más allá de sus reconocimientos deportivos, que nos llenan de alegría e ilusión. Gracias a su trabajo disfrutamos de esta recompensa, de toda su trayectoria, de sus momentos de éxito siempre desde la humildad, la disciplina y la constancia», resaltó Carazo. «Ya la reconocimos con la Medalla de Oro de la ciudad de forma muy sentida y ahora queríamos dar un paso más de una manera también popular con esta infraestructura deportiva de barrio que tanto trasiego tiene, como vemos entre niños y familias», reseñó.

«Queríamos que los niños fueran protagonistas y asociarles el nombre de María Pérez con los atributos que le recompensamos. ¿Cuántos niños granadinos aprendieron a nadar aquí? Y también muchos descubrieron el atletismo. La propia María la conoce, y queríamos que figurase aquí para que sus valores sigan transmitiéndose de generación en generación», concluyó la alcaldesa de Granada, no sin constatar que fue «complicado» concertar la fecha por las vacaciones de la marchadora tras su participación en el Mundial de Tokio en septiembre.

«Gracias a todas las personas que hicieron esto posible«, arrancó María Pérez. »Quiero seguir transmitiendo una frase que repito mucho, que hago feliz a muchas personas de todo el mundo con mi sufrimiento, y eso es un privilegio. Espero motivar a los más pequeños, y a los que ya no lo son tanto, para que vean que los sueños se hacen realidad sin más secreto que el esfuerzo pese a las piedras que todos tenemos en el camino«, sostuvo. »Los mejores regalos se hacen en vida, y si tienen que ver con los niños y el deporte, como este mejor; y aún más si ayuda a la salud, como la mental«, reivindicó.

«Siempre que puedo intento estar en mi ciudad para devolver el cariño que me da la sociedad, aunque ahora me sea más complicado y me resulte imposible dividirme», bromeó la marchadora. «El deporte me ha dado muchas cosas, con muchas enseñanzas, y una de ellas será ver lo joven que fui con mi cara aquí cuando venga con mis hijos», abundó en la chanza. «Ojalá pueda seguir dándoos éxitos», deseó antes de despedirse.

«Esta es una instalación emblemática y para mí es muy especial que se ligue mi nombre al deporte no profesional, de base y de todas las edades, también con fines terapéuticos incluso, como motor de la sociedad al que deberían dedicarse más inversiones», enfatizó después María Pérez ante los medios de comunicación. «Todavía estoy dirigiendo mis logros, pero me alegra que la placa lleve mi fotografía porque a menudo nos olvidamos de los méritos de quienes les dan nombre a las cosas. Estoy muy orgullosa y sigo disfrutando de casa paso, más aún al practicar una disciplina minoritaria pero que es la que más medallas le ha dado a España y de la que tuve la suerte de enamorarme», añadió.

Abrazos

A María Pérez no dejaron de reclamarle fotografías, autógrafos y sobre todo abrazos los niños que esperaban pacientemente a que atendiera a los periodistas presentes en el polideportivo. «Hay que portarse bien porque ya mismo vienen Papá Noel y los Reyes Magos. ¿Les digo en una carta que os estáis portando bien?», departió con algunos de ellos, a los que también preguntó si eran vecinos del barrio, antes de ofrecerse ella misma para estrecharlos.