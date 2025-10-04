Pleno español en cuartos para soñar con una campeona española en el W50 Baza

Ideal Sábado, 4 de octubre 2025, 16:55 Comenta Compartir

El primer fin de semana de octubre asoma por el calendario y, con él, el desenlace del Open JCastillo-Occident by Diputación de Granada en el Club Cid Hiaya. La mejor cita tenística de Andalucía -solo en Palma del Río hay otra de la misma categoría- ha descubierto en la jornada quiénes son los últimos cuatro nombres que quedan aún en cuadro y que buscarán, este domingo, consagrarse como la nueva Dama de Baza, si la suiza Susan Bandecchi lo permite.

Desde las 12.00 horas del mediodía se empezaron a suceder, uno detrás de otro y de manera ininterrumpida, los cuatro partidos previstos para cuartos de final. Todos, salvo con el que se cerraba la jornada de individuales, tenían involucrada una representante nacional. Y en cada uno de ellos sacaron a relucir la furia española para, al menos, asegurar que en la final la ciudad de Baza tenga una compatriota a la que mostrar su apoyo.

Primero fue Noelia Bouzo, precisamente la que más difícil lo tenía, la encargada de abrir camino superando a la italiana Camilla Zanolini. La gallega hizo decantar la balanza a su favor tirando de experiencia frente a una rival que le supera ligeramente en el ranking WTA, y que acabó llorando de impotencia con su derrota. Casi dos horas y tres sets después, con remontada mediante, la gallega se confirmó como la primera semifinalista del W50 Baza.

La almeriense Eva Guerrera entraba a la Pista Occident seguidamente y, con una elegancia propia del conjunto blanco que portaba, superó por un doble 6-4 a la alemana Steur en un partido controlado de principio a fin que aprovechó para ir llenado el zurrón de la confianza. Sin apenas despeinarse se ha plantado en el penúltimo nivel del W50 Baza, donde el desafío que le espera es de otra dimensión. La parte de arriba y la de abajo del cuadro ya aguardaban al porvenir de la tarde para confirmar las otras dos tenistas aspirantes a campeonar en la sesión dominical.

Cumplen el trámite

Las máximas favoritas por méritos propios, Marina Bassols y Susan Bandecchi -cabezas de serie número 3 y 1 respectivamente-, medían fuerzas contra Blokhina la primera y Mansouri [5] la segunda. A la española Bassols le costó algo más de esfuerzo asegurar su plaza en semifinales del torneo. Perdió el tie-break inicial pero se repuso a base de bolas que bombardearon todo el fondo de pista de la estadounidense, además de alguna delicatessen marca de la casa en forma de dejadas que pasaban a campo rival medidas con escuadra y cartabón hasta convertirse en imposibles. Con su victoria se confirmaba la presencia de una tenista nacional en la gran final, que saldrá del emparejamiento con Noelia Bouzo.

Por su parte, la suiza Bandecchi se mostró un día más a su mejor nivel. Tras un estreno en competición que dejó dudas en ciertos aspectos, continuó pasando el rodillo en la pista central de las instalaciones del Cid Hiaya (6-3; 6-2) para apuntarse una ronda más en su cuenta. Con Eva Guerrero protagonizarán juntas un anticipo de lo que podría haber sido una posible final si el cuadro hubiera seguido otro orden.

Resolución del dobles

En lo que respecta al campeonato que se disputa paralelamente por parejas, ya se conocen quiénes serán los dúos que buscarán coronarse como nuevas damas de Baza este sábado en el último turno de la jornada sabatina. María Oliver y Mila Masic rivalizarán contra Bouzo y Steur en el duelo que pondrá el punto y final a la edición de este año. Pase lo que pase, en el que es el cincuenta aniversario del club las ganadoras pondrán acento español para deleite del público.