El Plantel GmasB sufre un duro revés en casa

El Plantel GmasB encajó una nueva derrota en casa tras caer con contundencia por 49-79 ante un superior Segle XXI en el Pabellón de ... Fuentenueva. El equipo visitante impuso su ritmo y dominio desde el salto inicial. A pesar de la superioridad, las púrpuras, lideradas en el inicio por Laura Fernández y María Sánchez, lograron aguantar el primer cuarto y mantener el marcador relativamente ajustado, cerrando el parcial con un 11-16. El segundo cuarto vio a Patri Benet echarse el equipo a la espalda, ofreciendo una auténtica clase de experiencia sobre el parqué y dejando claro que la edad no es impedimento para liderar.

Sin embargo, el Segle XXI respondió con transiciones muy rápidas y un gran acierto exterior, especialmente de la mano de Carbó y Okafor.

Fue precisamente Okafor quien asestó el golpe psicológico al descanso, anotando un triple sobre la bocina que disparó la ventaja visitante a un contundente tanteo de 24-40.

Tras la pausa, las fuerzas se igualaron durante el tercer cuarto, aunque a El Plantel GmasB le costó volver a carburar, anotando una única canasta en los primeros cinco minutos. De nuevo, Laura Fernández y Patri Benet fueron las encargadas de despertar a sus compañeras y buscar la reacción.

El cuarto también fue testigo del debut de la jugadora junior Ángela Rodríguez. Desafortunadamente, la intensidad decayó en el último periodo, donde el equipo granadino acabó bajando los brazos y encajando un severo parcial de 9-22, que certificó la amplia victoria catalana por el resultado final de 49-79.