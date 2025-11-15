Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carmen Villanueva, en el centro, se emplea en defensa. Blanca Rodríguez
Baloncesto femenino

El Plantel GmasB sufre un duro revés en casa

Laura Fernández y Benet fueron las encargadas de despertar a sus compañeras ante un Segle XXI muy superior

Ideal

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:45

El Plantel GmasB encajó una nueva derrota en casa tras caer con contundencia por 49-79 ante un superior Segle XXI en el Pabellón de ... Fuentenueva. El equipo visitante impuso su ritmo y dominio desde el salto inicial. A pesar de la superioridad, las púrpuras, lideradas en el inicio por Laura Fernández y María Sánchez, lograron aguantar el primer cuarto y mantener el marcador relativamente ajustado, cerrando el parcial con un 11-16. El segundo cuarto vio a Patri Benet echarse el equipo a la espalda, ofreciendo una auténtica clase de experiencia sobre el parqué y dejando claro que la edad no es impedimento para liderar.

