El Plantel GmasB ha cerrado la incorporación de Odeth Betancourt. GmasB

El Plantel GmasB refuerza la pintura con la internacional venezolana Odeth Betancourt

La venezolana se une al club púrpura con el objetivo claro de solucionar las carencias interiores

Ideal

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

El Plantel GmasB ha cerrado la incorporación de Odeth Betancourt (28 feb 2000) para reforzar su plantilla. La jugadora venezolana se une al club púrpura ... con el objetivo claro de solucionar las carencias interiores que han lastrado al equipo de Roberto Girón. Betancourt llega como la respuesta a los problemas en la pintura, un alivio vital para las moradas, especialmente mientras Mame Coumba resuelve sus problemas burocráticos para incorporarse al equipo.

