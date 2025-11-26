El Plantel GmasB refuerza la pintura con la internacional venezolana Odeth Betancourt

El Plantel GmasB ha cerrado la incorporación de Odeth Betancourt (28 feb 2000) para reforzar su plantilla. La jugadora venezolana se une al club púrpura ... con el objetivo claro de solucionar las carencias interiores que han lastrado al equipo de Roberto Girón. Betancourt llega como la respuesta a los problemas en la pintura, un alivio vital para las moradas, especialmente mientras Mame Coumba resuelve sus problemas burocráticos para incorporarse al equipo.

Odeth Betancourt es una jugadora interior con un importante currículum internacional, habiendo participado en los Juegos Olímpicos y Paramericanos con la selección de Venezuela. Su formación académica y deportiva la realizó en Western Kentucky University (WKU), y este verano se proclamó campeona de la Liga Venezolana. Llega procedente del CSL Dijon francés, aportando experiencia y nivel.

Además, Betancourt ya conoce la LF2, tras su paso por las filas del Mondragón Unibertsitatea, por lo que su adaptación a la competición española se espera rápida y su papel en el equipo será fundamental.