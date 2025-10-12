Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El GmasB no pudo con el Claret. GmasB
Liga Femenina 2

El Plantel GmasB no logra estrenarse y cede en la recta final frente al Picken Claret

La granadina Irene Garrido ejerce de verdugo de las púrpuras con 18 puntos, resultando decisiva en los minutos finales del duelo

Jose Manuel Puertas

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:17

Nueva derrota para el Plantel GmasB en su estreno como local en la Liga Femenina 2, en el que el equipo de Roberto Girón cayó derrotado por el Picket Claret valenciano por 52-61, merced a un parcial decisivo de 0-12 para las levantinas desde que, a falta de 5:27 para el final, el marcador señalara un 52-49.

Tras quedarse muy lejos de poder competir en su estreno liguero en Girona, y pese a la importante baja de Alba Vigo, el GmasB mostró una cara más competitiva frente a uno de los rivales llamados a estar en la zona noble de la clasificación. Con la veterana Laura Fernández (14 puntos y 11 rebotes) cada vez más integrada y ejerciendo como líder sobre la cancha, las púrpuras empezaron a parecerse algo más al equipo que quieren ser, y pese a que siguen en el mercado buscando el ansiado refuerzo en la posición de '5', controlaron razonablemente bien un factor clave para sus opciones como es el rebote (47, por 38 del Claret).

Dentro de un duelo marcado casi siempre por la igualdad, las levantinas tomaron la iniciativa en el segundo cuarto y fueron prácticamente siempre por delante. Sin embargo, el buen hacer del GmasB consiguió voltear el duelo con el citado 52-49. Lamentablemente, a partir de ese momento, el equipo local no logró encestar un solo punto en algo más de cinco minutos, siendo incapaz de consolidar una ventaja que le permitía soñar con la primera victoria del curso.

El cuadro púrpura pagó su menor experiencia en una recta final en la que la granadina Irene Garrido, autora de 18 puntos, resultó crucial para que el partido acabara decantándose del lado levantino. El próximo sábado, el GmasB visita al Magec Tías lanzaroteño (19 hora local).

