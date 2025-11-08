Al Plantel GmasB se le escapa la victoria frente al Isla Bonita

El Plantel GmasB acarició la victoria en un encuentro de altibajos frente al CB Isla Bonita, pero cayó en el tramo decisivo con amargura, por ... ajustado 61-65. El equipo granadino, finalmente, sufrió una nueva derrota que le dejó un sabor agrio.

El equipo dirigido por Roberto Girón comenzó el partido con una actuación estelar en el primer cuarto. Lideradas por la dirección de la dupla Revueltas/ Fernández y el acierto exterior de Daría, que encadenó dos triples, las granadinas impusieron un parcial demoledor de 19-4.

El técnico visitante se vio obligado a solicitar tiempo muerto ante la máxima renta de El Plantel, que finalizó el primer periodo con un esperanzador 21-12.

No obstante, el guion del partido dio un giro drástico en el segundo cuarto, resultando catastrófico para las aspiraciones locales. La ventaja inicial se esfumó ante el dominio físico en la pintura de Marta Vulovic y el tremendo acierto de Isla Bonita desde el perímetro, a 6.75 metros. Esta combinación de factores permitió a las visitantes no solo remontar, sino también marcharse al descanso con una ventaja de 26-31.

El mal momento de El Plantel GmasB se prolongó hasta el tercer cuarto, llegando a estar 14 puntos abajo en el marcador.

Pese a la adversidad, las granadinas protagonizaron una épica reacción en los últimos minutos del tercer cuarto.

Un aluvión de acierto exterior, con dos triples consecutivos de María del Mar García, uno de María Sánchez y otro de Rosa Revultas, sumado a un tiro libre de Benet, permitió un parcial espectacular que devolvió la igualdad al marcador, cerrando el cuarto 45-44. Los minutos finales fueron de una intensidad frenética, con una lucha punto por punto. Sin embargo, la fortuna sonrió a las canarias.

A falta de solo 38 segundos, un crucial triple de Armengol y un posterior tiro libre sellaron la victoria para Isla Bonita.