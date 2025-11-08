Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una contra de Patri Benet en el partido de Fuentenueva. GmasB
Baloncesto femenino

Al Plantel GmasB se le escapa la victoria frente al Isla Bonita

El equipo granadino acaricia el segundo triunfo en un encuentro de altibajos que deja un sabor muy amargo

Ideal

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:26

El Plantel GmasB acarició la victoria en un encuentro de altibajos frente al CB Isla Bonita, pero cayó en el tramo decisivo con amargura, por ... ajustado 61-65. El equipo granadino, finalmente, sufrió una nueva derrota que le dejó un sabor agrio.

