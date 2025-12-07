Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una acción de ataque del Plantel GmasB en la Liga Femenina 2. GmasB
Baloncesto femenino

Al Plantel GmasB se le escapa el triunfo en la prórroga en Extremadura

El parcial de 5-21 del último cuarto da opciones pero acusa el esfuerzo en el tiempo extra

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:13

Comenta

Un 5-21 dio la prórroga y la opción de ganar al Plantel GmasB en Extremadura, pero el Miralvalle le endosó un 13-4 en ... el tiempo extra letal, para caer derrotado (76-67), en partido de la Liga Femenina 2 de baloncesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La resurrección del mercado de San Agustín
  2. 2 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  3. 3 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  4. 4

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  5. 5

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  6. 6

    Una jornada de decoración en el pueblo más navideño de la Costa
  7. 7 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9 El Covirán se bloquea
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Al Plantel GmasB se le escapa el triunfo en la prórroga en Extremadura

Al Plantel GmasB se le escapa el triunfo en la prórroga en Extremadura