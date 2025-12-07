Al Plantel GmasB se le escapa el triunfo en la prórroga en Extremadura
El parcial de 5-21 del último cuarto da opciones pero acusa el esfuerzo en el tiempo extra
Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:13
Un 5-21 dio la prórroga y la opción de ganar al Plantel GmasB en Extremadura, pero el Miralvalle le endosó un 13-4 en ... el tiempo extra letal, para caer derrotado (76-67), en partido de la Liga Femenina 2 de baloncesto.
El Plantel empezó con un triple al cuarto intento, pero su ventaja se esfumó rápido al 9-5 durante el primer cuarto, momento clave, en el que un golpe provocó la retirada de la pista de Laura Fernández, que se retiró de la pista cojeando, resentida de una rodilla izquierda que ya llevaba vendada por molestias.
El parcial se amplió al 9-0, para un 13-5, con ocho puntos en contra que significaron el tiempo muerto de Roberto Girón. Miralvalle es un equipo bastante fuerte en su casa, donde se crece, aunque dispusiera solo de siete jugadores senior y dos técnicas del última cuarto, con eliminaciones, le obligaron a alinear a cadetes.
Al final del primer acto, 18-11.
Carmen Villanueva cortó una sangría al 27-19 tras 27-16 con la buena defensa local, los robos y contras para bandejas.
El partido se le puso cuesta arriba a las púrpuras en el segundo cuarto, desbordadas al 42-27 del descanso, con máxima renta de 16 puntos y 42-26. Al tercer cuarto, todo prácticamente igual: 56-42. Luego empataría.
