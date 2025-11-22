El Plantel GmasB se complica la vida al perder en la pista del Basket Almeda

Cruzando ya el ecuador de su primera vuelta de competición, la Liga Femenina 2 mantiene intacta la emoción tras un inicio de temporada en el ... que ningún equipo ha podido desmarcarse con firmeza y en la que los cambios de líderes están siendo una constante en ambos grupos.

En esta jornada, el Plantel GmasB hizo un buen partido en la pista del Basket Almeda, donde rozó su segunda victoria de la temporada, pero al final, en un choque muy reñido, cedió por cinco puntos: 70-65.

Las púrpuras se complican con esta derrota la permanencia. Empataron a 21 al final del primer cuarto y, aunque fueron a remolque tras perder el segundo parcial por 19-11 y llegar al descanso en desventaja de ocho puntos: 39-32, reaccionaron en el tercer cuarto, que se anotaron por 11-19, lo que les dio opciones de victoria, al situarse por delante, con apretado 50-51 en el electrónico. Empero, el último tramo lo perdieron por seis: 20-14.

El equipo granadino basó su ataque en tres jugadores, que acapararon la anotación, como fueron Carmen Villanueva (13 puntos), María Sánchez (18) y Laura Fernández (16). Y Adja Cisse capturó siete rebotes.

En la próxima jornada, la novena, el Plantel GmasB recibirá el domingo día 30, a las 12.15 horas, en Fuentenueva, al Elsamex CB Andratx, que marcha colista, un partido clave para sumar como era el del Almeda, que logró su primera victoria a costa de las granadinas y las envía a la penúltima plaza, al descenso, aunque por el 'average'.