El GmasB necesita ganar sí o sí en este próximo partido. R. I.

Baloncesto · Liga Femenina 2

El Plantel GmasB busca la victoria ante el colista con el debut de Betancourt

El encuentro se disputará el domingo en el Pabellón de Fuentenueva 1 a partir de las 12.15 horas

R. I.

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:57

Comenta

El Plantel GmasB se enfrenta a una nueva oportunidad para sumar su segunda victoria de la temporada, recibiendo este domingo al colista de la categoría, ... el Elsamex CB Andratx. El encuentro se disputará el domingo en el Pabellón de Fuentenueva 1 a partir de las 12.15 horas. Las chicas de Roberto Girón llegan con la necesidad de pasar página tras la frustración de la semana pasada, donde una posible victoria ante el Basket Almeda se esfumó debido a «decisiones arbitrales muy cuestionables» en los minutos finales del choque.

Te puede interesar

