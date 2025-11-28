El Plantel GmasB busca la victoria ante el colista con el debut de Betancourt

Baloncesto · Liga Femenina 2El Plantel GmasB busca la victoria ante el colista con el debut de Betancourt
El encuentro se disputará el domingo en el Pabellón de Fuentenueva 1 a partir de las 12.15 horas
R. I.
Granada
Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:57
El Plantel GmasB se enfrenta a una nueva oportunidad para sumar su segunda victoria de la temporada, recibiendo este domingo al colista de la categoría, ... el Elsamex CB Andratx. El encuentro se disputará el domingo en el Pabellón de Fuentenueva 1 a partir de las 12.15 horas. Las chicas de Roberto Girón llegan con la necesidad de pasar página tras la frustración de la semana pasada, donde una posible victoria ante el Basket Almeda se esfumó debido a «decisiones arbitrales muy cuestionables» en los minutos finales del choque.
La novedad en la convocatoria de las púrpuras es el esperado debut de Odeth Betancourt. La flamante fichaje venezolana está lista para saltar a la cancha y se presenta como la solución a las carencias interiores que estaban impidiendo al equipo granadino cerrar los partidos con éxito.
