El Plantel GmasB busca la reacción ante el exigente Segle XXI en Fuentenueva

El Plantel GmasB se prepara para un crucial encuentro en la Liga Femenina 2 (LF2) este fin de semana. El equipo granadino, dirigido por Roberto ... Girón, recibirá al Segle XXI en el Pabellón de Fuentenueva, lo hará por adelantado, este sábado, a las 17.00 horas.

Tras una dolorosa derrota en casa, este partido es vital para las jugadoras granadinas, que necesitan urgentemente pasar página y retomar la senda del triunfo para alejarse de la zona peligrosa, la de descenso, en la clasificación de la tercera categoría nacional de baloncesto.

El partido llega después del duro revés sufrido la jornada anterior en su propia cancha, donde El Plantel GmasB cayó por un ajustado 61-65 ante el CB Isla Bonita. A pesar de los esfuerzos, el equipo no pudo asegurar la victoria ante el conjunto canario, lo que obliga a las jugadoras a recuperar la fortaleza en Fuentenueva.

Las moradas deben superar la frustración de la derrota reciente, de las que más duelen, al producirse en los minutos finales y por muy apretado margen de puntos, por lo que tratan de concentrarse en busca de la segunda victoria en la competición, en una cita bastante complicado, al medirse a un rival de gran entidad como es el Segle XXI.

El duelo ante el equipo catalán se presenta como un reto mayúsculo. El Segle XXI es conocido por su excelente trabajo de cantera y por su alto nivel competitivo, siendo siempre un adversario exigente. Mientras que las jugadoras de Roberto Girón son jóvenes y luchan por colocarse en la parte media de la tabla. El técnico local tiene claro que el encuentro requerirá de «una actuación sólida y contundente tanto en defensa como en ataque», buscando así «evitar que el rival imponga su ritmo y que la derrota pasada no nos genere dudas».