El Plantel GmasB acusa las bajas de Vigo y Coumba en el inicio de la temporada

No está resultando sencillo el inicio de la temporada para El Plantel GmasB. El cuadro de Roberto Girón ha perdido hasta el momento los dos encuentros que ha disputado, si bien el pasado domingo mostró, ante el Picken Claret, una cara mucho más competitiva que la del debut, cuando visitó al Geieg Pacisa en Girona y cayó derrotado por 77-47.

El equipo granadino, además, sigue sin poder completar su plantilla, por varios motivos. El primero es el hecho de no haber podido encontrar aún el fichaje de una '5' con presencia física que complete el plantel, anhelo del club desde hace semanas pero que aún no ha podido cuajar.

Para colmo de males, Girón no ha podido contar en los dos primeras jornadas con dos pieza a priori relevantes en su plantilla, como son Alba Vigo y la senegalesa Mame Coumba. La granadina se encuentra de baja indefinida por motivos personales, mientras que la africana, que hizo la pretemporada en Granada, tuvo que regresar a su país semanas atrás para terminar de resolver su visado, y aún no ha regresado. En el club púrpura confían en que todo quede resuelto esta semana, aunque la presencia de Coumba está descartada para el duelo de este sábado en Lanzarote (19 hora local canaria) frente al Magec Tias, otro equipo que de momento no sabe lo que es ganar. La esperanza en el GmasB es que Coumba sí pueda estar ya en la cuarta jornada ante el SPAR Gran Canaria. Mientras tanto, las de Girón tendrán que capear el temporal.

