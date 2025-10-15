Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tiro libre de María Sánchez GmasB
Liga Femenina 2

El Plantel GmasB acusa las bajas de Vigo y Coumba en el inicio de la temporada

La granadina por problemas personales y la africana por temas burocráticos permanecen ausentes

Jose Manuel Puertas

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:37

Comenta

No está resultando sencillo el inicio de la temporada para El Plantel GmasB. El cuadro de Roberto Girón ha perdido hasta el momento los dos encuentros que ha disputado, si bien el pasado domingo mostró, ante el Picken Claret, una cara mucho más competitiva que la del debut, cuando visitó al Geieg Pacisa en Girona y cayó derrotado por 77-47.

El equipo granadino, además, sigue sin poder completar su plantilla, por varios motivos. El primero es el hecho de no haber podido encontrar aún el fichaje de una '5' con presencia física que complete el plantel, anhelo del club desde hace semanas pero que aún no ha podido cuajar.

Para colmo de males, Girón no ha podido contar en los dos primeras jornadas con dos pieza a priori relevantes en su plantilla, como son Alba Vigo y la senegalesa Mame Coumba. La granadina se encuentra de baja indefinida por motivos personales, mientras que la africana, que hizo la pretemporada en Granada, tuvo que regresar a su país semanas atrás para terminar de resolver su visado, y aún no ha regresado. En el club púrpura confían en que todo quede resuelto esta semana, aunque la presencia de Coumba está descartada para el duelo de este sábado en Lanzarote (19 hora local canaria) frente al Magec Tias, otro equipo que de momento no sabe lo que es ganar. La esperanza en el GmasB es que Coumba sí pueda estar ya en la cuarta jornada ante el SPAR Gran Canaria. Mientras tanto, las de Girón tendrán que capear el temporal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  2. 2 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  3. 3 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  4. 4

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  5. 5

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  6. 6 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  7. 7 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  8. 8 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  9. 9 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  10. 10 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Plantel GmasB acusa las bajas de Vigo y Coumba en el inicio de la temporada

El Plantel GmasB acusa las bajas de Vigo y Coumba en el inicio de la temporada