Roberto Carballés devuelve una bola en un entrenamiento con el equipo de Copa Davis en Marbella. Efe
Tenis

Plácido estreno de Carballés en el torneo de Bad Waltersdorf

El granadino supera con autoridad al austriaco Dennis Novak y parte como cabeza de serie número tres del torneo

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:30

Roberto Carballés presenta su candidatura en el torneo de categoría Challenger que se disputa bajo el nombre de Bad Waltersdorf, localidad del distrito de Hartberg-Fürstenfeld, en el estado austriaco de Estiria. El jugador granadino, que se reincorpora al circuito de la ATPtras su comparecencia en la eliminatoria de la Copa Davis contra Dinamarca, en la que fue convocado por el capitán del equipo español David Ferrer, aunque no llegó a jugar, parte como tercer cabeza de serie y, por tanto, uno de los favoritos a alcanzar la final del torneo de Austria.

Roberto Carballés, pese al ligero parón, se ha mantenido en buena forma física durante la última semana, al poder entrenar con los jugadores del resto de la selección, como Pablo Carreño, Jaume Munar y Pedro Martínez.

En la primera ronda, el nazarí pasó con gran autoridad al imponerse en dos rápidos sets al representante local Dennis Novak, por un claro 6-3 y 6-1. Carballés tomó pronto la delantera en el marcador con la rotura de servicio al rival austriaco, que figura el 409 del ránking, aunque llegó a ser el 85 en 2020. La segunda manga también resultó cómoda, porque el jugador de la Real Sociedad de Tenis de Granada se puso con un cómodo 3-0, para redondear por la vía rápida su plácido estreno en Bad Waltersdorf, donde busca puntos para escalar puestos en el circuito.

