El piloto de La Herradura Juan Puertas se proclama subcampeón de Andalucía en la categoría MiniGP 110

Su hermana, Ángela Puertas, finaliza cuarta tras una temporada marcada por las lesiones

Ideal

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:21

El motociclismo herradureño vuelve a destacar en el panorama regional gracias a los hermanos Juan y Ángela Puertas, que han cerrado la temporada 2025 del ... Campeonato de Andalucía de Minivelocidad con grandes resultados.

