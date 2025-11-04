El piloto de La Herradura Juan Puertas se proclama subcampeón de Andalucía en la categoría MiniGP 110

El motociclismo herradureño vuelve a destacar en el panorama regional gracias a los hermanos Juan y Ángela Puertas, que han cerrado la temporada 2025 del ... Campeonato de Andalucía de Minivelocidad con grandes resultados.

El joven piloto de La Herradura, Juan Puertas, se ha proclamado subcampeón andaluz en la categoría MiniGP 110, tras una intensa temporada en la que ha peleado hasta la última carrera por el título.

Por su parte, Ángela Puertas ha logrado una meritoria cuarta posición en la clasificación general de la categoría MiniGP 220, un resultado de gran valor teniendo en cuenta las lesiones y caídas que la dejaron fuera en algunas pruebas.

La temporada 2025 ha llevado a los hermanos herradureños por circuitos de toda Andalucía —Campillos, Sanlúcar de Barrameda y El Templo del Motor, entre otros— además de su participación en la Copa de España de Minivelocidad, donde también han competido frente a algunos de los mejores pilotos del país.

Los pilotos de La Herradura han contado este año con el apoyo de Bodega La Barrica, EMA Competición, la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, el Área Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, Moto School Málaga y Naranjo MotorSport, patrocinadores que han contribuido a hacer posible su participación en el campeonato.

De cara a la próxima temporada, Juan Puertas dará el salto a la categoría Moto 5 y Ángela Puertas competirá en Promo 3 dentro del Campeonato MIR Racing Cup, afrontando así un nuevo reto en su progresión deportiva.

La familia Puertas aprovecha también para agradecer el apoyo recibido y hace un llamamiento a nuevos patrocinadores que deseen sumarse a su proyecto deportivo