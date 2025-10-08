Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Polopos Freeride 2025. IDEAL

Patinadores de 20 nacionalidades disfrutan de las curvas de la Polopos Freeride 2025

La prueba, que tuvo lugar el fin de semana del 3 al 5 de octubre, contó con más de 70 participantes en un circuito de 2,5 km

P. M.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:49

Más de 70 patinadores de 20 nacionalidades disfrutaron este pasado fin de semana de las curvas de la Polopos Freeride 2025. Un evento de referencia en el mundo del downhill skateboarding. Se trata de una modalidad extrema de monopatín que consiste en bajar a máxima velocidad por una carretera. En esta ocasión, el escenario fue la GR-6204, con una pendiente pronunciada y numerosas curvas que acaban fundidas con el mar Mediterráneo.

Con una longitud aproximada de 2,5 km y con una clasificación de nivel medio, los organizadores eligen cada año este circuito cerrado porque lo consideran «muy apropiado para la disciplina del downhill, donde, por un lado, se combinan una gran diversidad de curvas técnicas con rectas de velocidad media/alta, y, por otro, factor muy importante, se dispone de un asfalto en muy buen estado».

Imagen principal - Patinadores de 20 nacionalidades disfrutan de las curvas de la Polopos Freeride 2025
Imagen secundaria 1 - Patinadores de 20 nacionalidades disfrutan de las curvas de la Polopos Freeride 2025
Imagen secundaria 2 - Patinadores de 20 nacionalidades disfrutan de las curvas de la Polopos Freeride 2025

El downhill es probablemente la disciplina más exigente e impresionante dentro del mundo del patín, un desafío máximo donde corredores valientes y experimentados se lanzan de modo espectacular por circuitos de grandes pendientes a velocidades de auténtico vértigo.

La prueba celebrada este 2025 ha sido todo un éxito de participación y cuenta con el apoyo de la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Polopos-La Mamola y Caja Rural de Granada.

