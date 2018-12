El paduleño Manuel Santiago acaba en el puesto 57 en el Maratón de Valencia

El atleta paduleño Manuel Santiago consiguió una marca de 2:24:24 en el Maratón de Valencia que lo dejó en la 57ª posición. La prueba batió todos sus récords encabezada por el etíope Leul Gebreselassie, con un registro de dos horas, cuatro minutos y 31 minutos. Santiago fue uno de los 19.495 corredores que tomaron la salida para que el evento entrase entre los diez mejores maratones del mundo.

«Si no tuviera mi marca en 2:20:47 estaría contentísimo porque no deja de ser una gran marca, pero me sabe a poco porque ya la había hecho más veces. Tengo un sabor más agrio que dulce», reconoce Manuel Santiago a IDEAL. «Salimos demasiado rápido para mi gusto, reduje mi ritmo y a los 20 kilómetros me quedé solo sufriendo sin estar cansado, quería pero no podía», admite. «He decidido que no voy a preparar más maratones hasta que no sea más competitivo en una media, en torno a la hora y siete minutos. Quería bajar de dos horas y veinte minutos, pero es muy difícil de hacer», explica el de Padul.

También participó en la prueba el atleta Fran Martos, jienense del nuevo Granada Run Project otrora Bikila Granada, sin embargo no pudo finalizar. «Una atleta africana no quiso correr en línea recta, se chocó conmigo y me hice un esguince de tobillo que no me dejó seguir en carrera por primera vez en mi vida», lamentó Martos en redes sociales.

San Silvestre de Maracena

Los atletas Esteban Milena y Zhor El Amrani se proclamaron campeones de la IV edición de la carrera solidaria San Silvestre de Maracena 4S de cinco kilómetros, celebrada el pasado viernes. La jornada se desarrolló con mucho ambiente y actividades paralelas, charanga y vecinos implicados, con especial atención a la llegada de la maracenera Pilar Moleón, recibida entre aplausos y sonrisas.

Esteban Milena (Atletismo Artyneon) ganó en quince minutos y 32 segundos, a seis segundos de Pedro Rodríguez Bogarra (Joma Sport) y a once de Rodrigo Espigares. Por su parte, Zhor El Amrani (Maracena) ganó en 18 minutos y nueve segundos, a trece de Cristina Rodríguez y a más de un minuto y medio de Almudena García, ambas del club de Nerja. La prueba contó con más de 600 participantes, disfraces y concursos finales.

Marcha accitana

Este próximo sábado se celebrarán en Guadix el VIII Campeonato de España de marcha de invierno y el XXXIII Gran Premio Marcha Ciudad de Guadix, XIV Memorial Manuel Alcalde, y la marcha accitana lo prepara con ilusión y actividades complementarias por el fomento de su disciplina. La Federación Andaluza de Atletismo y el CAE de Marcha de Guadix Manuel Alcalde, a través de la Junta de Andalucía, ha organizado bajo el lema 'Andalucía se pone en marcha' una interesante programación con atletas de élite implicados.

Será hoy cuando atletas de la talla de María Pérez o Alberto Amezcua, recién llegados de su concentración en Estados Unidos como integrantes de la selección española junto a su entrenador Jacinto Garzón, visiten colegios como el Miguel Hernández, el Sagrado Corazón o el Atalaya de Atarfe para impartir una serie de charlas-coloquios junto a un pequeño taller introductorio a la marcha.

El miércoles el IES Acci albergará una jornada de promoción con cinco centros de Secundaria y Educativos Rurales de la comarca invitados. Están implicadas la AD Trotanoches y la Juventud Atlética Guadix.

El viernes se recibirá a los atletas participantes en las pruebas del sábado, para las que está confirmados deportistas de la talla de Julia Takács, Chuso García Bragado o la finalista olímpica Ana Cabecinha junto a los locales Pablo Oliva, José Manuel Pérez, Alberto Amezcua o María Pérez. Antes de su celebración el sábado a las 16 horas, se llevarán a cabo el II seminario internacional en el CEP de Guadix y la caminata solidaria de 1 kilómetro por la lucha contra el cáncer infantil y la diabetes.