Paco Mena toma las riendas del GmasB masculino

Paco Mena asumirá el rol de entrenador principal del equipo de Primera Nacional masculina del GmasB para la temporada 2025/2026. Este nombramiento refuerza la apuesta del club por hombres de la casa, ya que Mena ha estado vinculado al proyecto desde 2018.

La pasada campaña, compaginó su labor como segundo entrenador del Primera Nacional con la dirección del equipo júnior masculino, un puesto que mantendrá esta temporada.

Su experiencia en el banquillo se ha ido forjando a lo largo de los años, comenzando como ayudante en el infantil masculino y, desde 2019, como asistente en el Nacional masculino.

Mena también cuenta con una destacada trayectoria como jugador de élite. Pasó por equipos de prestigio como el Puleva Oximesa, entonces en la máxima categoría, y el Digsa Loja, y formó parte del famoso Spar Granada y del Coviran Granada. Esta experiencia en el baloncesto de alta competición le aporta una visión única que, sin duda, trasladará a sus jugadores en esta nueva etapa al frente del banquillo. Con Paco Mena, el GmasB intensifica su decidida apuesta por los entrenadores y los jugadores granadinos, para que con su juventud e ilusión se abran camino en el deporte de la canasta.