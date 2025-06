Pablo Sánchez roza el podio mundial en Hyrox

El atleta granadino Pablo Sánchez sigue progresando en el Hyrox, una innovadora competición 'fitness', y ya se codea con los mejores del planeta. Este pasado ... viernes participó en el Campeonato del Mundo de Chicago y acabó cuarto en su grupo de edad de 30 a 34 años, quedándose a un segundo del podio y a cinco del subcampeonato, y octavo en la general. Se trataba del primer evento global al que acudía de manera individual, tras participar junto al también atleta Kevin López en el anterior hace poco más de un año.

«Compito por diversión, por encontrar nuevos retos y seguir disfrutando del ejercicio intenso», expresó el propio Pablo Sánchez a través de sus redes sociales. Aun así, confesó encontrarse en un dilema: «En el punto en el que me encuentro, necesito decantarme por una 'dedicación' más profesional o seguir entrenando Hyrox por diversión, como hasta ahora». «Llevo cinco años 'soltando' cada vez más el deporte profesional (aunque nunca me consideré atleta profesioanl, pero sí luché por llegar a serlo), y encontré Hyrox como algo nuevo que experimentar, no para reemplazar lo que tuve con el atletismo», aclaró el granadino, que además reflexionó que «entrenando por mejorar pero no para ser el mejor es difícil contemplar la posibilidad de llegar algún día a estar entre ellos».