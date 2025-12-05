Un atleta de Granada competirá entre los 15 mejores del mundo en Hyrox

Pablo Sánchez, atleta granadino, competirá entre los 15 mejores deportistas del mundo en Hyrox en Melbourne (Australia) durante la prueba 'élite' de esta competición fitness ... entre los días 11 y 14 de diciembre con Pablo Valverde como pareja. «Llegar ahí nunca entró en mis planes tan a corto plazo pero será una oportunidad para disfrutar y dar un paso más en esta trayectoria corta pero satisfactoria que estoy viviendo. Si me dan una oportunidad, no la voy a dejar escapar; vamos con todo», compartió a través de sus redes sociales personales.

Hyrox, que viene a ser otra modalidad de 'crossfit', combina ocho kilómetros de carrera con otros ocho con 'workouts' de manera intercalada aunque sin ejercicios demasiado técnicos y siempre bajo el mismo peso, sin aumentarlo. Ganan quienes completan el circuito, con todas sus estaciones, en menos tiempo. Pablo Sánchez lleva ya meses codeándose entre los mejores del mundo a partir de su debut hace un año y medio, y recientemente compitió incluso junto a su hermano Paco en Madrid.

Mediofondista internacional y habitual en los Campeonatos de España, Pablo Sánchez está disfrutando ahora de una nueva fase como atleta híbrido. También viene de ganar en Barcelona una prueba nacional de 'deka', otro programa de fitness funcional que combina diez pruebas de fuerza y resistencia como empujar, tirar o cargar peso con tramos de carrera. Tenerife decidirá el título de esta modalidad previo paso por Guadalajara.