Pablo Sánchez empuja peso durante una prueba anterior en Hyrox. R. I.

Pablo Sánchez

Un atleta de Granada competirá entre los 15 mejores del mundo en Hyrox

Melbourne acogerá la prueba 'élite' de esta competición fitness entre los días 11 y 14 de diciembre

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:52

Comenta

Pablo Sánchez, atleta granadino, competirá entre los 15 mejores deportistas del mundo en Hyrox en Melbourne (Australia) durante la prueba 'élite' de esta competición fitness ... entre los días 11 y 14 de diciembre con Pablo Valverde como pareja. «Llegar ahí nunca entró en mis planes tan a corto plazo pero será una oportunidad para disfrutar y dar un paso más en esta trayectoria corta pero satisfactoria que estoy viviendo. Si me dan una oportunidad, no la voy a dejar escapar; vamos con todo», compartió a través de sus redes sociales personales.

