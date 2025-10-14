Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ciclista Pablo Guerrero, ganador de la prueba en Alhama. R. I.

Ciclismo

Pablo Guerrero obtiene un contundente triunfo en Alhama de Granada

El biker malagueño se impone en la quinta edición de la 'Media Maratón Tajos de Alhama', donde la joven Irene López fue la mejor fémina

R. I.

Martes, 14 de octubre 2025, 12:11

La localidad de Alhama de Granada acogió el pasado domingo la 'V Media Maratón Tajos de Alhama', evento organizado por el CD Espejo Bike Team que fue valedero tanto para la Copa Andalucía BTT Media Maratón como para el Circuito Provincial BTT Media Maratón Diputación de Granada 2025. Una de las grandes citas del calendario granadino y andaluz de ciclismo de montaña debido a su importancia clasificatoria, no en vano fue la penúltima de la Copa y antepenúltima del provincial granadino.

El recorrido de unos 50 km discurrió por los alrededores de la localidad hacia el sur, con importante paso por el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Un trazado exigente donde se pasó por lugares singulares como El Robledal, Cantera La Culebra o el Río Alhama. El pelotón ciclista, formado por grandes corredores, tuvo que rendirse ante el poderío demostrado por el malagueño Pablo Guerrero (CC Coín), una apisonadora de principio a fin. En segunda plaza, a más de ocho minutos, entró en meta David Comino. Para la tercera plaza de la general masculina hubo batalla entre dos corredores del Espejo Bike Team, cayendo del lado de Imanol Díaz en detrimento de Francisco Javier 'Ray' Ramos.

En cuanto a la clasificación general femenina, espectacular primer puesto el conseguido por la jovencísima cadete Irene López (CD FAM Bike Team). La cordobesa marcó un tiempo de 3 h y dos segundos y se impuso por delante de dos corredores veteranas y de nivel como la sevillana María Esther Maqueda (CD Expobikes), segunda, y la granadina Alba Membrilla (Espejo Bike Team), tercera, luchando ambas codo con codo hasta el último metro.

