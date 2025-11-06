Orce prepara una fiesta con música y barras en honor a 'su' campeona María Pérez

Orce prepara un nuevo recibimiento para 'su' campeonísima María Pérez. El Ayuntamiento de la localidad anunció una fiesta en honor de la marchadora para celebrar ... sus últimos éxitos en el Mundial de Tokio, donde la granadina salió encumbrada con dos oros en 20 y 35 kilómetros, respectivamente.

El evento tendrá lugar este sábado 8 en el Salón Cultural del municipio a partir de las 19 horas. Habrá un set de DJ a cargo del artista Germán Martínez, así como una barra con bebidas organizada por el AMPA El Jamiz de Orce para amenizar la velada.

María Pérez volverá recibir todo el calor de sus vecinos, amigos y familiares como hace dos veranos, cuando la marchadora se alzó con una plata y un oro en los JJOO de París 2024. Entonces todo la localidad salió a la calle para celebrar los triunfos de la orcerina más universal.