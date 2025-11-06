Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La atleta María Pérez, en mitad de un anterior recibimiento en Orce. Pepe Marín

Celebración

Orce prepara una fiesta con música y barras en honor a 'su' campeona María Pérez

El Ayuntamiento de la localidad recibe a la marchadora tras sus dos oros en el Mundial de Tokio

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

Orce prepara un nuevo recibimiento para 'su' campeonísima María Pérez. El Ayuntamiento de la localidad anunció una fiesta en honor de la marchadora para celebrar ... sus últimos éxitos en el Mundial de Tokio, donde la granadina salió encumbrada con dos oros en 20 y 35 kilómetros, respectivamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  7. 7

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  8. 8 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  9. 9 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  10. 10 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Orce prepara una fiesta con música y barras en honor a 'su' campeona María Pérez

Orce prepara una fiesta con música y barras en honor a &#039;su&#039; campeona María Pérez