El Open JCastillo toma mayor dimensión en el Cid Hiaya

El último domingo de septiembre trajo consigo al Club de Tenis Cid Hiaya el comienzo oficial del Open JCastillo-Occident by Diputación de Granada, un torneo que se posiciona como referencia absoluta en el tenis femenino andaluz, tras alcanzar la categoría W50 –solo en Palma del Río hay otro campeonato de igual nivel en la zona–, y que reparte 40.000 dólares en premios y 50 puntos WTA para la ganadora final.

La primera jornada ofreció a los presentes en las instalaciones, así como a los internautas que lo siguen a través de la página oficial de la ITF, los primeros partidos correspondientes a la ronda clasificatoria que brinda acceso al cuadro final. Al completarse las inscripciones en su totalidad se disputaron dieciséis enfrentamientos. Las sorpresas estuvieron a la orden del día.

Las primeras' wild-cards' hicieron su estreno en competición con distinta suerte. Georgina García-Pérez arrolló a Aliesia Reva en el que es su segundo torneo tras su vuelta después de dos años entre lesiones y maternidad. A pesar de que alcanzó su mejor nivel en 2018 –se llegó a posicionar 124 del ranking WTA–, a sus 33 años apunta a dar guerra, aunque afirmó que «es demasiado pronto como para medir sensaciones reales».

Por su parte, Paula Navarro Sánchez cayó ante la suiza Stefaniya Pushkar. La juventud de ambas no privó a los presentes de un espectáculo deportivo que augura a ambas un futuro prometedor. En cualquier caso, esto fue solo el comienzo de una semana que se presenta apasionante y cargada de duelos.