Odett Schlegl aporta talento al nuevo proyecto del GmasB en la LF-2

El GmasB sigue moviéndose con inteligencia en el mercado, sumando una pieza más a su ilusionante proyecto. La alero Odett Schlegl vestirá la camiseta morada en LF2, convirtiéndose en la séptima jugadora confirmada para la plantilla de Roberto Girón.

Con 24 años y 1,78m de altura, Schlegl llega para aportar un valioso talento ofensivo, crucial para los objetivos del club.

La alero, que posee la doble nacionalidad canadiense y húngara, cuenta con una destacada trayectoria en el baloncesto universitario de Estados Unidos.

La pasada temporada militó en la Universidad de Southwest Baptist, y previamente formó parte del Daytona State College, dejando una gran impresión en ambos equipos.

Su experiencia en el baloncesto americano, unido a su participación en categorías inferiores de la selección de Canadá, la convierte en un perfil muy completo y versátil para el GmasB.

Con la llegada de Odett Schlegl, el equipo refuerza su perímetro y su capacidad anotadora. La nueva jugadora se suma a la base ya consolidada del equipo, que incluye a las renovadas Alba Vigo, Carmen Villanueva y María Sánchez, así como a los fichajes de María del Mar García, Rosa Revueltas y Daria Ryzinska.

El club granadino continúa así con su ambiciosa apuesta, construyendo una plantilla sólida y competitiva que aspire a conseguir los objetivos de la próxima temporada.