Nuria Párrizas sufre un esguince de tobillo y se retira en el cuarto juego

La granadina Nuria Párrizas tuvo la mala suerte de lesionarse en la primera ronda del US Open, en su partido contra la rusa Polina Kudermetova. La jugadora nazarí no tuvo que disputar el choque del inicio con anterioridad, debido al abandono de la número 24 del grand slam estadounidense, Verónika Kudermetova. Empero, ella también sufrió lo peor que le puede pasar a una deportistas. Además, el partido contó con la asistencia de la capitana española Carla Suárez, que quiso ver a su jugadora, convocada para la eliminatoria de la Billie Jean King Cup.

El tenis femenino español perdió así a la primera de sus tres únicas representantes en el cuadro individual femenino. Nuria Párrizas, la 133 de la WTA a sus 34 años, se vio obligada a la retirada este domingo, tras sufrir un esguince de tobillo en su estreno contra la rusa Polina Kudermetova.

Párrizas sacó la bandera blanca a los 30 minutos del encuentro, cuando el marcador mostró empate a dos, en el primer set, y con 15-40 para ella al resto. La granadina venía de perder seis de sus últimos siete partidos en el circuito femenino, aunque con la clara excusa de que en varios de ellos sufrió molestias físicas que le impidieron rendir al más alto nivel. Jessica Bouzas y Cristina Bucsa forman desde ahora la presencia española.