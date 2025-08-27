Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuria Párrizas golpea la bola antes de lesionarse en el US Open. AFP
Tenis

Nuria Párrizas se recupera de la lesión en Barcelona para intentar llegar a la Copa Billie Jean King

Se pone en manos de Nacho Pérez para recuperarse pronto del esguince de tobillo sufrido en el US Open

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:50

La granadina Nuria Párrizas pasó uno de los episodios más desagradables de su carrera deportiva. La pundonorosa jugadora nazarí ha sufrido numerosas lesiones a lo largo de su dilatada trayectoria por el circuito WTA, pero el esguince de tobillo que sufriera en la primera ronda del cuadro final del US Open será difícil de olvidar.

La granadina jugaba a gran nivel y tenía muchas ilusiones puestas en el grand slam americano, el último de la temporada. Con empate a dos juegos tuvo una caída grave, percance físico que le impidió continuar en la pista. Las lágrimas de Párrizas estaban más que justificadas tras el obligado abandono, aunque dado el tesón que tiene, el que ha demostrado para volver a la competición profesional después de retirarse y padecer un proceso difícil de gestionar, de escasos medios económicos, donde compitió prácticamente sin entrenador y teniendo que cubrir su familia los gastos de desplazamientos, estancias en hoteles y material básico como las zapatillas, no será fácil que Nuria se hunda ahora.

Esa garra le llevó a remontar hasta colocarse entre las 50 mejores del mundo, siendo ya veterana, así como habitual miembro del equipo nacional.

Precisamente la capitana española Carla Suárez estaba en la grada en el fatídico día, viendo su evolución. Cuenta con ella para la eliminatoria de la Copa Billie Jean King, que será del 16 al 21 de septiembre, en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena de la ciudad china de Shenzhen, con inicio frente a Ucrania en cuartos.

De momento, Párrizas se recupera en Barcelona junto a Nacho Pérez. «Pronto estaré de vuelta, eso espero, no quiero adelantarme a nada, todo dependerá de lo rápido que me recupere», sentencia.

