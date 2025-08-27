Nuria Párrizas se recupera de la lesión en Barcelona para intentar llegar a la Copa Billie Jean King

Víctor M. Romero Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:50 Comenta Compartir

La granadina Nuria Párrizas pasó uno de los episodios más desagradables de su carrera deportiva. La pundonorosa jugadora nazarí ha sufrido numerosas lesiones a lo largo de su dilatada trayectoria por el circuito WTA, pero el esguince de tobillo que sufriera en la primera ronda del cuadro final del US Open será difícil de olvidar.

La granadina jugaba a gran nivel y tenía muchas ilusiones puestas en el grand slam americano, el último de la temporada. Con empate a dos juegos tuvo una caída grave, percance físico que le impidió continuar en la pista. Las lágrimas de Párrizas estaban más que justificadas tras el obligado abandono, aunque dado el tesón que tiene, el que ha demostrado para volver a la competición profesional después de retirarse y padecer un proceso difícil de gestionar, de escasos medios económicos, donde compitió prácticamente sin entrenador y teniendo que cubrir su familia los gastos de desplazamientos, estancias en hoteles y material básico como las zapatillas, no será fácil que Nuria se hunda ahora.

Esa garra le llevó a remontar hasta colocarse entre las 50 mejores del mundo, siendo ya veterana, así como habitual miembro del equipo nacional.

Precisamente la capitana española Carla Suárez estaba en la grada en el fatídico día, viendo su evolución. Cuenta con ella para la eliminatoria de la Copa Billie Jean King, que será del 16 al 21 de septiembre, en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena de la ciudad china de Shenzhen, con inicio frente a Ucrania en cuartos.

De momento, Párrizas se recupera en Barcelona junto a Nacho Pérez. «Pronto estaré de vuelta, eso espero, no quiero adelantarme a nada, todo dependerá de lo rápido que me recupere», sentencia.

