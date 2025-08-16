Nuria Párrizas avanza hacia el cuadro final en Cleveland

Víctor M. Romero Sábado, 16 de agosto 2025, 20:59 Comenta Compartir

La granadina Nuria Párrizas se impuso por 6/2 y 6/4 a la kazaja Anna Danilina, la 269 del ránking WTA, en la primera ronda clasificatoria del torneo de Cleveland, de categoría 250 y en pista dura. La jugadora nazarí arrancó con mucha fuerza el partido e hizo dos roturas de saque a su rival, por lo que se adelantó con claridad en el marcador, con un cuatro a uno a su favor. Ya con 5/2 y tras conservar ambas su servicio, la granadina tuvo el saque para cerrar el primer set. Lo que logró con mucha solvencia y de ahí el 6/2.

Párrizas era favorita en este compromiso, al ser la cuarta cabeza de serie en la previa. La jugadora nazarí, no obstante, tuvo que emplearse a fondo en la primera cita del torneo de Ohio, al ir contra corriente en la segunda manga. Pero se repuso para conseguir el pase a la siguiente eliminatoria.