Nuria Párrizas, sonriente. Efe
Tenis

Nuria Párrizas avanza hacia el cuadro final en Cleveland

La granadina inicia la clasificatoria del torneo de Ohio con una victoria sobre la kazaja Anna Danilina

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:59

La granadina Nuria Párrizas se impuso por 6/2 y 6/4 a la kazaja Anna Danilina, la 269 del ránking WTA, en la primera ronda clasificatoria del torneo de Cleveland, de categoría 250 y en pista dura. La jugadora nazarí arrancó con mucha fuerza el partido e hizo dos roturas de saque a su rival, por lo que se adelantó con claridad en el marcador, con un cuatro a uno a su favor. Ya con 5/2 y tras conservar ambas su servicio, la granadina tuvo el saque para cerrar el primer set. Lo que logró con mucha solvencia y de ahí el 6/2.

Párrizas era favorita en este compromiso, al ser la cuarta cabeza de serie en la previa. La jugadora nazarí, no obstante, tuvo que emplearse a fondo en la primera cita del torneo de Ohio, al ir contra corriente en la segunda manga. Pero se repuso para conseguir el pase a la siguiente eliminatoria.

