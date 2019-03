Nueve municipios de Granada participarán en la I Liga Provincial de Milla Urbana de atletismo El torneo, organizado por los ayuntamientos de Órgiva, Ugíjar, Gójar, Otura, Alhama de Granada, Fornes, Peligros, Atarfe y Santa Fe, en colaboración con la Diputación, arranca el próximo 30 de marzo R. I. Granada Lunes, 25 marzo 2019, 19:03

La I Liga Provincial de Milla Urbana, organizada por los ayuntamientos de Órgiva, Ugíjar, Gójar, Otura, Alhama de Granada, Fornes, Peligros, Atarfe y Santa Fe, en colaboración con el área de Deportes de la Diputación de Granada, dará comienzo el próximo 30 de marzo.

El objetivo de este torneo es fomentar el atletismo, la actividad física y el deporte en general tanto en la población infantil como en la adulta, así como dar la oportunidad a los municipios a participar en esta modalidad deportiva.

A la presentación de esta primera edición han asistido la diputada de Deportes y Administración Electrónica, Purificación López, el organizador del evento, Mohamed Blal y los alcaldes y alcaldesas de los municipios sede del circuito.

La diputada ha destacado que «una de las apuestas firmes y decididas de la delegación de Deportes de la institución, ha sido la de contemplar también la categoría de discapacitados para personas con alguna diversidad funcional.» «Nos parece muy importante que tanto los ayuntamientos como la Diputación apostemos por recorridos inclusivos, para que todo el mundo pueda participar», ha manifestado.

Las pruebas están abiertas para todos los que deseen participar. Las categorías, tanto masculinas como femeninas, se dividen en: Sub 8 (Prebenjamín), sub 10 (benjamín), sub 12 (alevín), Sub 14 (infantil), sub 16 (cadete), sub 18 (Juvenil), sub 20 (júnior), sub 23 (promesa), sénior, máster A y máster B. La distancia, según las categorías, será de 500 metros para prebenjamines y benjamines, 1.000 metros para alevines e infantiles, y para el resto de categorías será de 1.609 metros.

Tras la finalización de las pruebas se convocará a los participantes a una gala final para la entrega de premios a cada categoría.

Las inscripciones deberán realizarse a través de la web www.cronometavolante.com, y podrá hacerse hasta las 14:00 horas del miércoles anterior a cada prueba.