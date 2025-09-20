Nace el Club Academia Voleibol Monachil con el objetivo de convertirse en un referente provincial

Ideal Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

La reciente aparición del Club Academia Voleibol Monachil (AVM) quiere convertir a esta localidad del área metropolitana de Granada en uno de los referentes de este deporte. Para afrontar esta primera temporada, el club ya cuenta con más de medio centenar de jugadores atraídos por las personas que se han puesto al frente de este proyecto.

Los entrenadores que han constituido este club son Cristian Flores, que fue jugador de la selección nacional de Bolivia y ha desempeñado el cargo de seleccionador granadino en distintas categorías; José Antonio Martínez Ponce, quien formó parte del CD Universidad de Granada cuando militaba en la máxima categoría del voleibol nacional y ha sido seleccionador provincial infantil masculino, y Alonso Torres, actual seleccionador provincial infantil femenino.

Esta temporada contará con al menos seis equipos masculinos y femeninos entre las competiciones cadete, juvenil y senior. También habrá grupos de iniciación en categorías infantil, alevín y promesas formados por jugadores y jugadoras de Monachil. En el club hay un 60% de jugadoras y un 40% de jugadores.

El Club Academia Voleibol nace gracias al respaldo del Ayuntamiento de Monachil, que ha apoyado esta iniciativa cediendo las instalaciones a través de su Concejalía de Deportes. La AVM utilizará el Pabellón Municipal Manuel Robles de Monachil para sus entrenamientos y partidos.

Además de las competiciones federadas, la Academia Voleibol Monachil ha programado distintas acciones como su participación en el torneo de pretemporada de Mintonette en Almería y otras que se harán a lo largo de la temporada.

El Club Academia Voleibol Monachil nace con la firme convicción de utilizar el deporte como una herramienta educativa para perfilar la formación de niños y jóvenes. El voleibol, al ser un deporte que no tiene contacto con el rival, está especialmente indicado para transmitir valores como el trabajo en equipo, el respeto, la disciplina, el compañerismo, la superación y la comunicación. Se implicará a los padres para mejorar la gestión del club y se les ofrecerá la posibilidad de practicar este deporte.

Los interesados en participar pueden contactar a través del correo electrónico academiavoleibolmonachil@gmail.com.