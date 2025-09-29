El mundo del deporte clama por el Princesa de Asturias para María Pérez Rostros tan conocidos como Vicente del Bosque, David Valero o Ana Alonso han mostrado su apoyo a la atleta

Decenas de voces reconocidas del mundo del deporte han manifestado su apoyo a María Pérez para que reciba el premio Princesa de Asturias de los Deportes de cara a la edición de 2026. En la recopilacion hay felicitaciones y razones para sostener la candidatura de la marchadora granadina, bicampeona del mundo otra vez tras sus dos medallas olímpicas, que proceden de atletas, entrenadores y deportitas muy populares, así como de otros nombres anteriormente vinculados a este mundo.

Exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque «Te lo mereces como atleta, como deportista y también como persona»

«Te apoyo para la consecución de ese premio Princesa de Asturias de los Deportes. Te lo mereces como atleta, como deportista y también como persona. Un fuerte abrazo».

Exatleta campeón olímpico Álvaro Martín «Espero que gane este premio que todavía le falta y que bien se merece»

«Quiero felicitar a María por ese doble título que ganó recientemente en el Mundial de Tokio. Tuve el honor, porque lo fue de haber compartido con ella candidatura para los premios Princesa de Asturias del año pasado que presentaron tanto el Ayuntamiento de Llerena como el Orce pero creo que es más que merecido que lo gane ella sola. A la vista está por sus grandes títulos y por toda la trayectoria que lleva. Espero que gane este premio que todavía le falta y que bien se merece».

Exatleta campeona olímpica Ruth Beitia «Somos muchos los que deseamos que seas la nueva premiada»

«Muchísimas felicidades por esas dos nuevas medallas. Espero que tuvieras la celebración que deseabas con tu sushi. Y otra cosa muy importante: somos muchos los que deseamos que seas la nueva premiada en el Princesa de Asturias, así que ojalá lo podamos conseguir antes de esa medalla de oro individual en los próximos Juegos Olímpicos».

Exatleta campeón del mundo Abel Antón «Eres una de las grandes candidatas y lo puedes conseguir»

«Quiero felicitarte por este Campeonato del Mundo en Tokio, en el que conseguiste dos medallas e incrementaste el gran currículo que tienes en este momento como mejor atleta española de todos los tiempos. Y con ello quiero animarte a que te presentes a los premios Princesa de Asturias, que seguro que tú eres una de las grandes candidatas y los puedes conseguir».

Karateca medallista olímpico Damián Quintero «Me quito el sombrero»

«Con María se acaban los calificativos. La verdad es que eres una fuera de serie; diría que la reina de España ahora mismo, pero no, lo eres del mundo. Me quito el sombrero».

Exatleta olímpico Paco Sánchez Vargas «Es ya una de las atletas más laureadas a nivel mundia»

«Nuestra María Pérez, con sus dos nuevas medallas de oro, es ya una de las atletas más laureadas a nivel mundial y merece conseguir el premio Princesa de Asturias de los Deportes en reconocimiento a su buen trabajo y esfuerzo. Un Princesa para María».

Entrenador de María Pérez Jacinto Garzón «Cualquier niño puede conseguir sus sueños si trabaja con su voluntad»

«Como entrenador de María Pérez, para mí es muy especial apoyar su candidatura al premio Princesa de Asturias no solamente por las seis medallas mundiales y olímpicas conseguidas en estos dos últimos años sino por los valores del deporte que representa: la humildad, la superación, el esfuerzo y el trabajo también para la revolución de la España rural. Cualquier niño puede conseguir sus sueños si trabaja con la perseverancia y la voluntad con la que lo hace María Pérez. Por eso, y por mucho más, merece ese premio».

Cocinero y exfutbolista Jorge Brazález «Estoy muy contento por estos logros que consigues»

«Estoy muy contento por estos logros que consigues. ¡Yo soy de Huéscar y tú de Orce, así que viva Granada y un Princesa para María!».

Óscar Fernández-Arenas Presidente del Covirán Granada «Calificar lo que está haciendo es prácticamente imposible»

«Calificar lo que está haciendo María Pérez es prácticamente imposible. El otro día le mandé un mensaje y la situaba a la altura de Rafa Nadal y Pau Gasol. Lo que está conquistando es histórico para el deporte nacional. Es la mejor aspirante a este premio. María, te lo mereces».

Atleta Ignacio Fontes «Een la sociedad de hoy en día, creo firmemente que merece este premio»

«María Pérez formaba parte de la historia del atletismo granadino, también a nivel nacional. Ahora, tras conseguir su cuarto título mundial, forma parte de la historia del deporte a nivel universal. Por ello, y por los valores tan importantes que representa en la sociedad de hoy en día, creo firmemente que merece este premio».

Atleta Una Stancev «Estamos muy orgullosos de ti»

«Enhorabuena, María, por todos tus logros y todos los que te quedan. Estamos muy orgullosos de ti. Un Princesa para María».

Esquiadora Ana Alonso «Nos da un plus a los que también somos deportistas»

«Como siempre, nos dejas sin palabras, María. Eres una jabata que consigue todo lo que se propone, un orgullo para los españoles, pero sobre todo para la gente de Granada, que sentimos tus logros como nuestros y vivimos tus logros intensamente. Para mí es un privilegio conocerte y haber compartido cosas contigo, tener a gente tan grande tan cerca. Nos da un plus a los que también somos deportistas para seguir aprendiendo de vosotros e intentar continuar ese camino. Te deseo lo mejor para que se reconozcan tus logros. Te mereces ese premio».

Palista paralímpico José Manuel Ruiz «La deportividad y la amistad son los valores que encarnas a la perfección»

«Ya os felicité a Jacinto (Garzón) y a ti, pero esta vez os habéis pasado el juego, como dicen los más jóvenes. No solamente por lo conseguido a nivel deportivo, sino por otros valores que encarnas y que conocemos los que tenemos la suerte de tratarte. La deportividad y la amistad son los valores que encarnas a la perfección. Por esto y mucho más, me sumo a pedir el Princesa para María».

Deportista de vela Jordi Xammar «Es un referente del deporte español»

«Quería, desde Granada, felicitar a María por estos dos títulos de campeona del mundo, referente del deporte español que sigue ampliando su carrera».

Entrenador del Covirán Granada Ramón Díaz «Es la embajadora perfecta de una ciudad como Granada»

«Quiero felicitar a María Pérez, no solo por las dos mundiales logradas en el Mundial de Tokio, sino por toda su carrera deportiva. Es la embajadora perfecta de una ciudad como Granada y creo que se debe de reconocer con el premio Princesa de Asturias».

Ciclista David Valero «Deseamos para ti ese premio»

«Es increíble todo lo que está consiguiendo. Estos dos últimos resultados avalan toda tu trayectoria, la historia que haces por la marcha y el atletismo a nivel nacional y mundial. Como todos los que te apreciamos un montón, deseamos para ti ese premio. Espero que se venga para la comarca».

Exesquiadora y gestora deportiva María José Rienda «Se deja el pellejo en un deporte muy minoritario»

«María es enorme. Una gran deportista que nos deja con la boca abierta cada vez que se sube al podio tras lograr grandes hazañas. Es una gran deportista y hay que apoyarla. Esto no es flor de un día y dejará un legado detrás. Se deja el pellejo en un deporte muy minoritario que ella alza con lo grande que es».

Entrenador del Granada CF Pacheta «Es clara candidata a ese premio Princesa de Asturias»

«María, por todos los logros que ha conseguido, es clara candidata a ese premio Princesa de Asturias. Me uno a la petición de todos».