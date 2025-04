Muere Joaquín Galera y viste de luto al ciclismo granadino

Víctor M. Romero Lunes, 14 de abril 2025, 19:59 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

Joaquín Galera falleció en la tarde de este lunes a los 85 años de edad y dejó un hueco de tristeza y nostalgia muy profundo en el ciclismo granadino. Uno de los ilustres corredores del deporte del pedal en España y mito provincial y local nos deja y siembra de luto el mundo de las bicicletas, con tan sensible pérdida, que se une a otra de las leyendas granadinas como es Antonio Jiménez Quiles, seis años mayor.

Joaquín Galera Magdaleno (Baúl, Granada, 25 de marzo de 1940) posee un palmarés de vértigo. Habitual en la Vuelta, el Tour y el Giro, su mejor puesto en la ronda nacional fue octavo en 1970. «Mi norma era siempre ir por delante», aseguró en su última entrevista, concedida a este medio, en marzo de 2021, hace justo cuatro años y cuando estaba a punto de cumplir los 81 años y todavía entrenaba a pulmón abierto por las carreteras de la Costa, que le atraían de forma especial durante su etapa de jubilado y veterano, sin olvidar su permanente contacto con Armilla, la cuna del ciclismo granadino que no le vio nacer, porque lo hizo en Baúl, pero en la que se afincó y echó raíces. Joaquín Galera, hermano de Manuel, que perdiera de forma prematura la vida en la competición no solo destacó como enorme ciclista, sino también como organizador de pruebas, con la ilustre precisamente del Memorial Manuel Galera, que siempre reunió a los mejores corredores nacionales e internacionales del momento. Además, intervino como director de carrera durante muchas ediciones en pruebas de solera como la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol, entre otras, así como comentarista e incluso articulista del diario IDEAL.

Sus mejores recuerdos están en la etapa de Granada a Motril que ganó en la Vuelta a Andalucía. Mencionó, en la última entrevista concedida, la Vuelta a Suiza o la Dauphiné Liberé, citas en las que se midió al 'Caníbal' Eddy Merckx, las subidas a Urkiola y Arrate, el título en el Campeonato de España de montaña, la Vuelta Eibarresa... «En esa hubo una edición preciosa, con crono por equipos de más de 80 kilómetros, hicimos podio Carlos Echeberría, Julio Jiménez y yo», rescató.

Batallas épicas

Con Joaquín Galera, una persona afable, sencilla, honesta, se podían echar horas y horas de charla ciclista, así como detenerse en episodios épicos, como aquellos memoriales de Armilla dedicados a su hermano, en los que reunía a la flor y nata del momento ciclista español. Se refiere sin preguntarle al accidente de Manuel, aunque lo haya contado mil veces. «Los dos esprintábamos para puntuar en la montaña y ganar el premio y a veces saltaba la corona de los piñones; eso es lo que le pasó a mi hermano, no iba bien regulado el cambio. Manuel marchaba a mi rueda y yo a la de Antonio Gómez del Moral en la subida de Cabra de la Vuelta a Andalucía...», relató el trágico suceso en el mojón egabrense.

Galera disfrutó de las 'bicis' y vio evolucionar materiales y reglamentos desde que empezara allá por 1961. «Antonio Jiménez Quiles me sacaba unos seis años. Me ayudó mucho, yo era un chaval, ja, ja, ahí empecé, en el Kas», apuntó.

Una de las divertidas anécdotas de su extensa trayectoria como leyenda ciclista estuvo «en el servicio militar». «Me tocó en Pamplona, allí lo pasé muy bien. Me presenté con la 'bici' a cuestas y me miraron raro. Yo la llevaba todos los días, en vez de un fusil, ja, ja. Coincidí en la 'mili' con Serena, el futbolista del Osasuna que acabó en el Real Madrid», resalta. «El teniente coronel López Vinuesa siempre me daba permiso para correr», abunda Galera. «Cuando me puse de líder en la Vuelta al País Vasco tras ganarle a Anquetil, Poulidor y Julio Jiménez, quise llevarle el ramo de flores a su esposa, pero se adelantaron y vinieron ellos al hotel», recuerda. El 'Maitre Jacques', Pou Pou, el eterno segundón, y 'El relojero de Ávila' fueron sus adversarios.

Referente y leyenda

Joaquín fue un referente y un libro abierto sobre detalles históricos del ciclismo español e internacional. Goza de una publicación titulada: 'Joaquín Galera, el escalador de Armilla', escrita por Juan Osés.

Ahí agradece a López Vinuesa el haberle permitido abandonar el acuartelamiento de El Carrascal siempre que una competición lo esperaba. También menciona a Manuel –su hermano–, que «estaba llegando lejos»; a Antonio Jiménez Quiles –el corredor que más le ayudó, en sus palabras–; y a Antonio Rodríguez, expresidente de la Federación Andaluza, que también le echó una mano.

Galera posee datos deportivos para varios libros, pero en ese falta la etapa Cádiz-Ronda que ganó en la Vuelta a España. Al César lo que es del César, nadie le quitará tal mención honorífica al 'Águila de Armilla', que merecía un homenaje en vida y cuyos logros, talento y calidad estuvieron siempre muy por encima de los reconocimientos públicos y oficiales. No obstante, la Asociación de Periodistas Deportivos de Granada se acordó como él en su galardón otorgado a las leyendas del deporte granadino. Si Joaquín se pareció a algún corredor, al que más, por su bravura y capacidad, fue a Federico Martín Bahamontes, antes 'el Lechuga' que el 'Águila de Toledo', otro escalador de ensueño. Fantasía hasta la cima. Joaquín Galera alcanza la cúspide. Descanse en paz.