Algunos corredores, en la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero. Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Muere un ciclista malagueño de 17 años en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Como consecuencia de una grave caída masiva, hasta 18 ciclistas fueron hospitalizados, tres de ellos en estado grave, entre los que se encontraba Iván Meléndez

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:56

El joven ciclista malagueñode 17 años Iván Meléndez, de la formación Tenerife Cabberty, falleció el sábado durante la 2ª etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero tras un accidente que dejó además a varios participantes hospitalizados.

«La UCI lamenta profundamente el trágico fallecimiento del ciclista español Iván Meléndez, que sucumbió víctima de las heridas sufridas en un accidente de la Vuelta a la Ribera del Duero», se expresó la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la red social X.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 66 de los 118 de la etapa reina de esta competición junior, entre Langa de Duero y la Laguna Negra, en Castilla y León.

Como consecuencia de una grave caída masiva, hasta 18 ciclistas fueron hospitalizados, tres de ellos en estado grave, entre los que se encontraba Iván Meléndez. El hospital Santa Bárbara de Soria informó horas más tarde de su fallecimiento.

La carrera, que debía celebrar este domingo la tercera y última etapa, quedó anulada.

En su lugar, la organización y el resto de corredores rindieron homenaje al fallecido a las 8h30 GMT en la localidad de Aranda de Duero, donde debía acabar la carrera.

La prueba, que arrancó el viernes, contaba con 174 corredores.

