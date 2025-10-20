Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Expedición española en la competición de taekwondo. R. I.

Taekwondo-do ITF

Los motrileños Manuel Peláez y Lorenzo Díaz, subcampeones del mundo

Ángel Antúnez y Paula Ortega, también taekwondistas del KGM Motril, se quedaron a las puertas de las rondas por las medallas

José Antonio Salvador

Motril

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:47

Comenta

España participó en el Campeonato del Mundo de Taekwon-Do ITF celebrado en Jesolo (Italia). La expedición española estuvo dirigida por el presidente de la Federación, el Maestro VIII Dan Frank Díaz (Los Barrios, Cádiz); y la árbitra internacional gaditana Jessica Antequera (IV Dan). El KGM Motril aportó cuatro competidores, además de su entrenador José Tomás Salas.

La delegación estuvo comandada por dos coach nacionales, el gaditano Israel Antequera (VI Dan) y el motrileño José Tomás Salas (V Dan). La lista de deportistas la completaron Francisco Torres (IV Dan), Isabel Jiménez (IV Dan), Paula Zapata (II Dan), Diego Domínguez (I Dan), Carmen Rodríguez (I Dan) y los motrileños Manuel Peláez (III Dan), Ángel Antúnez (III Dan), Paula Ortega (III Dan) y Lorenzo Díaz (I Dan). La actuación española se debe de catalogar como histórica, logrando un título de campeón del mundo, obtenido por el valenciano Francisco Torres en Tuls (técnica), que también sumó el bronce en combate. Hay que sumar los dos subcampeonatos de los motrileños Lorenzo Díaz (júnior) y Manuel Peláez (máster), ambos en combate. Entre el resto de componentes del KGM Motril, Ángel Antúnez se quedó a las puertas de las rondas finales, mientras que Paula Ortega participó en Tuls (técnica) y, de manera un tanto controvertida, fue eliminada.

