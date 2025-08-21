CF Motril y Huétor Tájar se citan en la semifinal de la Copa RFAF

José Antonio Salvador Granada Jueves, 21 de agosto 2025, 14:39 Comenta Compartir

El CF Motril, que eliminó al Mijas Las Lagunas, y el Huétor Tájar, que se deshizo del Huétor Vega, se clasificaron para las semifinales de la Copa RFAF en su grupo IX.

En un encuentro de claro dominio motrileño, los dirigidos por el asturiano Chus Hevia vencieron de forma contundente al Mijas. El marcador final de 4-1, con sendos dobletes locales de Antonio López y Pato, dejó clara la diferencia entre uno y otro equipo. Máxima igualdad en el otro encuentro de cuartos de final en el que Huétor Tájar y Huétor Vega empataron a uno, idéntico electrónico que en la ida, por lo que el plantel clasificado se decidió desde la tanda de penaltis. En la suerte de los lanzamientos desde los once metros el Huétor Tájar se impuso por un también igualado 4-3.

En las semifinales, a jugarse el domingo 24 y el miércoles 27, la ida se jugará en el Miguel Moranto y la vuelta, en el Escribano Castilla.