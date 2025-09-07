El CF Motril gana y perdona la goleada ante el Huétor Tájar

José Antonio Salvador Motril Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:12 Comenta Compartir

Primera jornada de Liga en el grupo 9 de 3ª RFEF. Buen balance de los equipos granadinos con triunfos del CF Motril ante el Huétor Tájar (1-0), del Huétor Vega contra el Melilla B (2-0) y del Arenas frente a El Palo (0-2) a lo que hay que unir el empate a uno del Churriana de la Vega en Torre del Mar y el del Recreativo Granada con el Martos.

El CF Motril perdonó en exceso y terminó pidiendo la hora en el derbi ante un Huétor Tájar 'cansado' tras acumular cinco semanas jugando en jornadas de miércoles y domingo. El único tanto del encuentro lo consiguió, a centro magistral de Iván López, el habitual goleador Antonio López. Los locales Álvaro, Cameron, Carlitos, Antonio López, Tomás Cruz y Nieto no acertaron a cerrar el partido, llegándose a los últimos cinco minutos donde los hueteños, aunque sin peligro, acosaron la portería de De la Osa.

Triunfo solvente del Huétor Vega en su debut en el municipal Las Viñas ante un ordenado y correoso Melilla B. Los entrenados por Manuel Moreno 'Rizos' fueron de menos a más y con el paso de los minutos se hicieron acreedores al triunfo. El protagonista del partido fue el catalán Joan Grasa, autor de los dos goles hueteños.

Excelentes sensaciones para un dominador Arenas de Armilla, y también en la categoría como entrenador, de su míster Jorge Molina. Desde el pitido inicial el Arenas se mostró más incisivo, adelantándose con disparo de falta directa transformada por Álex Gálvez (minuto 24). Los malagueños tuvieron su mejor ocasión en un penalti que detuvo el portero Jesús López; todo lo contrario que en el 74 de juego cuando Migue Bolívar, también desde los once metros, puso el definitivo 0-2.

El Churriana debutó en esta categoría y lo hizo a domicilio ante uno de los 'cocos', el Torre del Mar. Junto empate a uno en un municipal Juan Manuel Azuaga en el que los dirigidos por Levi Cantero incluso pudieron conseguir un mejor premio. Los dos goles llegaron en una intensa segunda parte en la que se adelantaron los granadinos, por medio de Peso, si bien un cuarto de hora después empató Pekes.

El resultado se pudo decantar para cualquiera de las dos escuadras. El visitante Antonio Fernández y el local Quesada tuvieron ocasiones para alterar las tablas.