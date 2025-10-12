Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El motrileño Cameron resultó decisivo en el triunfo en Armilla. J. A. S.

Fútbol · 3ª RFEF

El CF Motril gana en Armilla y se afianza en el liderato

El Huétor Tájar golea al San Pedro, el Churriana de la Vega pierde en Mancha Real y el Huétor Vega no pasa del empate

José Antonio Salvador

Motril

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:25

Comenta

Los seis equipos granadinos el grupo IX de 3ª RFEF jugaron la sexta jornada. El balance fue de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. ... Las victorias fueron para el líder CF Motril ante el Arenas de Armilla (0-2) y del Huétor Tájar, que goleó al San Pedro (5-1); los empates, a uno entre Huétor Vega y Alhaurino y a dos del Recreativo y el Torredonjimeno; la derrota la cosechó el Churriana en Mancha Real (2-1).

