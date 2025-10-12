El CF Motril gana en Armilla y se afianza en el liderato

Los seis equipos granadinos el grupo IX de 3ª RFEF jugaron la sexta jornada. El balance fue de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. ... Las victorias fueron para el líder CF Motril ante el Arenas de Armilla (0-2) y del Huétor Tájar, que goleó al San Pedro (5-1); los empates, a uno entre Huétor Vega y Alhaurino y a dos del Recreativo y el Torredonjimeno; la derrota la cosechó el Churriana en Mancha Real (2-1).

Espectacular ambiente en un municipal de Armilla donde se dieron cita alrededor de 1.000 aficionados, 200 llegados desde la Costa Tropical. El Arenas comenzó más incisivo, diez primeros minutos por la banda de Eric aunque sin crear peligro. El CF Motril se metió en el encuentro y pasó a dominar y gozar de las únicas ocasiones de gol de la primera parte. Avisaron Pato y Antonio López y anotó Samed, a la salida de un córner.

La segunda mitad fue de mayor claridad para un Motril muy ordenado ante un Arenas que estuvo impreciso en defensa y que no compareció en ataque. El portero motrileño De la Osa fue un espectador. La sentencia en forma de gol llegó en el 62 de juego con gran disparo desde la frontal de Iván López. El partido quedó visto para sentencia tras ver el defensa armillero Diego López la segunda tarjeta y dejar a su equipo en inferioridad. Chus Hevia le ganó la partida a Jorge Molina.

Duelo entre necesitados, el penúltimo Huétor Tájar recibió al colista San Pedro de Alcántara. Los dirigidos por Julio Catalá sabían de la importancia del partido y desde el pitido inicial salieron muy enchufados creando peligro. En la primera parte, un solo gol por medio de Manu Hita. En la segunda llegó la avalancha de juego certificado con las dianas de Mayas (penalti), Carrillo, Esteban e Iván Aillón. El malagueño Luque, desde los once metros, hizo el gol del honor.

Derrota por la mínima del Churriana de la Vega en Mancha Real. La extraña expulsión del granadino Pimentel fue determinante en la suerte del encuentro. Se adelantaron los locales, por medio de Mario en el 27 de juego, si bien al filo del descanso el visitante Crístian estableció el empate. En los primeros lances de la segunda parte los de Levi Cantero encajaron el segundo tanto, obra de Juanca. En inferioridad todo fue más complicado

Reparto de puntos en Las Viñas entre Huétor Vega y Alhaurino. En el minuto once se adelantaron los hueteños con gol de Humberto, de cabeza a falta lanzada por Casares. Apenas dos minutos después el malagueño Yerai Ariza empató en una contra. Al descanso, dominio local aunque sin ocasiones. En el 44 de juego fue expulsado el visitante Jarauta, hecho que se tradujo en una segunda parte de total dominio del Huétor, aunque sin generar situaciones claras de gol.