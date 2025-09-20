Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Atletismo

El momento más esperado: María Pérez recibe emocionada su segunda medalla de oro

La atleta granadina hace historia en los Mundiales de Tokio

C. L.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:27

Con la emoción a flor de piel. Así ha recibido María Pérez este sábado su segunda medalla de oro en los Mundiales de Tokio tras proclamarse brillante vencedora de la prueba de los 20 kilómetros marcha.

La atleta granadina no ha podido contener las lágrimas en el podio de la ciudad japonesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  3. 3 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  4. 4 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  5. 5

    «Hay interés permanente en comprar el Granada»
  6. 6

    El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros
  7. 7 Diputación de Granada convoca 12 plazas de operario para las que no es necesario tener estudios
  8. 8 Un incendio junto a un restaurante de Bib-Rambla obliga a actuar a Bomberos de Granada
  9. 9 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  10. 10 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El momento más esperado: María Pérez recibe emocionada su segunda medalla de oro

El momento más esperado: María Pérez recibe emocionada su segunda medalla de oro