El momento más esperado: María Pérez recibe emocionada su segunda medalla de oro

Con la emoción a flor de piel. Así ha recibido María Pérez este sábado su segunda medalla de oro en los Mundiales de Tokio tras proclamarse brillante vencedora de la prueba de los 20 kilómetros marcha.

La atleta granadina no ha podido contener las lágrimas en el podio de la ciudad japonesa.