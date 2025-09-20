El momento más esperado: María Pérez recibe emocionada su segunda medalla de oro
La atleta granadina hace historia en los Mundiales de Tokio
C. L.
Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:27
Con la emoción a flor de piel. Así ha recibido María Pérez este sábado su segunda medalla de oro en los Mundiales de Tokio tras proclamarse brillante vencedora de la prueba de los 20 kilómetros marcha.
🥇Así ha recogido @garciaperezmari la medalla de oro de los 20 km marcha del Mundial de atletismo de Tokio.#atletismortve #WCHTokyo25— Teledeporte (@teledeporte) September 20, 2025
🔴DIRECTOhttps://t.co/SynGnWFCWj pic.twitter.com/zVNNzZLgvc
La atleta granadina no ha podido contener las lágrimas en el podio de la ciudad japonesa.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.