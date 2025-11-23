La Milla Solidaria une al barrio de La Cruz de Granada por una buena causa
Corredores de todas las edades compiten en carreras urbanas con fines solidarios
R. I.
Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:41
El distrito Beiro acogió la primera edición de la Milla Solidaria del barrio de La Cruz, que contó con carreras urbanas con participantes de todas ... las edades. También contó con una prueba inclusiva para personas con diversidad funcional. Todos los fondos recaudados se destinaron a distintas asociaciones relacionadas con la inclusión social y la infancia.
