Mikko Heikkilä, en los preparativos de una edición anterior. RDG
Mikko Heikkilä buscará su tercera victoria en el Rally de Granada 2025

El piloto finlandés ganó las dos últimas ediciones de la carrera de automovilismo de más solera de la provincia

Ideal

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:51

Mikko Heikkilä participará por cuarto año consecutivo en el Rally de Granada. El piloto finlandés buscará su tercer triunfo seguido en la prueba granadina, de la que se ha convertido en uno de sus mejores embajadores.

En su primer año en Granada, en 2022, tras marcar los mejores tiempos, una avería mecánica le impidió ganar la prueba, en la que se impuso Nani Roma, en su reaparición.

Ese año uno de los grandes protagonistas fue el finlandés que logró imponerse en seis de los diez tramos cronometrados de la prueba.

Su avería en la segunda pasada por Maracena le penalizó con diez minutos, lo que no le impidió acabar noveno en la general. En 2023 se impuso con una actuación extraordinaria, dominando de principio a fin una prueba, en la que consiguió el mejor tiempo en siete de los ocho tramos disputados.

Mikko Heikkilä y Saamu Vaaleri fueron el primer dueto internacional que se impuso en una prueba de la CERT Rallycar.

En 2024 Thierry Neville, campeón del mundial de rallyes ese año, marcó el mejor tiempo pero no pudo llegar al control final por tener que marcharse inmediatamente para poder viajar a su siguiente destino.

Tras el belga estuvo Mikko Heikkilä que consiguió la victoria por segundo año consecutivo en el Rally de Granada.

La explosión de Heikkilä llegó en 2020 al lograr dos terceros puestos y un segundo en las pruebas de rallys de su país.

En 2021 ya alcanzó dos victorias, que sumó a una segunda plaza y una cuarta. A partir de ahí sus éxitos han sido continuados.

Este año participa en el Campeonato del Mundo de Rallyes 2 (WRC2), en el que ha logrado victorias parciales en 7 tramos, finalizando tercero en Suecia, cuarto en Estonia y octavo en Portugal.

En el WCR 2 challenger marcó el mejor tiempo en 10 tramos, finalizando segundo en Suecia, y cuarto en Portugal y Estonia. A Granada llegará para preparar, junto con su copiloto Kristian Temonen, el Rally de Europa Central, que tendrá lugar del 16 al 19 de octubre en la República Checa, Alemania y Austria.

