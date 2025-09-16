Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ajedrez

Miguel Haag sube al podio en el Andaluz de Veteranos

Su próximo reto será el campeonato de España

R. I.

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:17

El ajedrez de Granada celebró un nuevo éxito con el tercer puesto de Miguel Haag en el Campeonato de Andalucía de Veteranos supra-65, celebrado en Torremolinos. El veterano jugador del Club Villa de La Zubia demostró su maestría al conseguir 4,5 puntos de los 6 posibles, manteniéndose siempre en las primeras mesas del torneo.

La actuación de Haag fue destacable, ganando todos sus encuentros con la excepción de dos partidas: firmó tablas con el utrerano Francisco Jiménez –quien finalizó en cuarto lugar– y sufrió una única derrota ante el campeón, Francisco Javier Santos, de Sanlúcar. Este logro tiene un mérito especial, ya que Haag partía desde el puesto 12 del ránking inicial, superando a rivales teóricamente más fuertes.

Este podio se suma a su ya impresionante palmarés en la categoría de veteranos, donde ya fue campeón en 2020 y 2021 y subcampeón en 2023. La competencia en esta categoría se intensifica año tras año. Su próximo reto será el campeonato de España de Veteranos.

