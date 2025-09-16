Miguel Haag sube al podio en el Andaluz de Veteranos

AjedrezMiguel Haag sube al podio en el Andaluz de Veteranos
Su próximo reto será el campeonato de España
R. I.
Granada
Martes, 16 de septiembre 2025, 12:17
El ajedrez de Granada celebró un nuevo éxito con el tercer puesto de Miguel Haag en el Campeonato de Andalucía de Veteranos supra-65, celebrado en Torremolinos. El veterano jugador del Club Villa de La Zubia demostró su maestría al conseguir 4,5 puntos de los 6 posibles, manteniéndose siempre en las primeras mesas del torneo.
La actuación de Haag fue destacable, ganando todos sus encuentros con la excepción de dos partidas: firmó tablas con el utrerano Francisco Jiménez –quien finalizó en cuarto lugar– y sufrió una única derrota ante el campeón, Francisco Javier Santos, de Sanlúcar. Este logro tiene un mérito especial, ya que Haag partía desde el puesto 12 del ránking inicial, superando a rivales teóricamente más fuertes.
Este podio se suma a su ya impresionante palmarés en la categoría de veteranos, donde ya fue campeón en 2020 y 2021 y subcampeón en 2023. La competencia en esta categoría se intensifica año tras año. Su próximo reto será el campeonato de España de Veteranos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.