Melitón Briñas, bronce en el Mundial de Para Trap en Brno

Marina Redondo Granada Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:01

El tirador granadino Melitón Briñas Mora se proclamó tercero en la categoría PT3 (Mixed Trap Standing, Upper Limb) del Campeonato del Mundo de Para Trap celebrado en Brno, República Checa. El campeón del mundo fue Muaz Erdem Madran, de Turquía, con un total de 41 platos, mientras que la medalla de plata correspondió a Gabriele Nanni, de Italia, con 38. Briñas Mora completó el podio con 30 platos.

La medalla de bronce obtenida por Briñas Mora confirma su posición entre los mejores tiradores internacionales en Para Trap y refleja su participación destacada en un evento de máxima competitividad.

