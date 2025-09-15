Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Melitón Briñas, a la derecha, como tercero en el podio. R. I.

Tiro

Melitón Briñas, bronce en el Mundial de Para Trap en Brno

La prueba se disputó en Brno, República Checa

Marina Redondo

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:01

El tirador granadino Melitón Briñas Mora se proclamó tercero en la categoría PT3 (Mixed Trap Standing, Upper Limb) del Campeonato del Mundo de Para Trap celebrado en Brno, República Checa. El campeón del mundo fue Muaz Erdem Madran, de Turquía, con un total de 41 platos, mientras que la medalla de plata correspondió a Gabriele Nanni, de Italia, con 38. Briñas Mora completó el podio con 30 platos.

La medalla de bronce obtenida por Briñas Mora confirma su posición entre los mejores tiradores internacionales en Para Trap y refleja su participación destacada en un evento de máxima competitividad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  3. 3

    El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas
  4. 4

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Muchas ganas pero poco talento
  7. 7 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  8. 8 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  9. 9 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  10. 10

    ¿Quién colgó al Rey Chico en la Gran Vía de Granada? ¿Y cuándo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Melitón Briñas, bronce en el Mundial de Para Trap en Brno

Melitón Briñas, bronce en el Mundial de Para Trap en Brno